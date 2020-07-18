Названы ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

Как выбрать самые надежные автомобили в 2020 году на вторичном рынке, подскажет Сегодня.Lifestyle

Вторичный рынок автомобиле в Украине очень популярен, ведь позволяет приобрести вожделенного "железного коня" за сумму многократно меньшую, чем придется выложить за новое авто из салона. Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не участвовал в ДТП. Однако не все авто с годами остаются в кондиции. У многих со временем проявляются дефекты, которые не лучшим образом влияют на общее качество – от таких машин рекомендуют держаться подальше, ведь их ремонт ударит по кошельку. Поэтому потенциальный потребитель заинтересован в том, чтобы автомобили с большим пробегом были надежными, зачастую возводя этот параметр на вершину требований.

Так какие б/у автомобили самые надежные в 2020 году? Ресурс Motorway составил рейтинг из 15 автомобилей различных марок с разнообразными кузовами, зарекомендовавших как выносливые, проверенные годами и меньше всего доставляют проблем в эксплуатации со временем. Для определения был взят индекс надежности из Warranty Direct – список автомобилей, где цифра 100 – средний рейтинг надежности автомобиля. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше 100 – на склонность к определенным проблемам.

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Этот индекс учитывает количество случаев, когда автомобиль выходит из строя, среднее время, затраченное на ремонт, его стоимость, а также средний возраст и пробег автомобиля. Индекс регулярно обновляется – в него ежегодно вносят коррективы.

Рейтинг самых надежных б/у автомобилей выглядит следующим образом:

Hyundai i10 Ford Ka VW Polo SEAT Ibiza Mazda MX-5 BMW 2 Series Honda CR-V Skoda Kodiaq Volkswagen Golf Honda Civic Ford C-Max Honda Insight Toyota Prius Suzuki Jimny Lexus RX

Hyundai i10 (2008–2013)

Hyundai i10 Фото: Motor1

Симпатичный маленький Hyundai i10 является одним из самых эффективных городских автомобилей в соответствии с индексом надежности, равным 3 из 100 баллов. Причем этот малыш еще и самый дешевый автомобиль в ремонте из рейтинга – средний чек составляет 5000 грн. Несмотря на свой внушительный пробег, эти машины до сих пор остаются крайне редкими гостями СТО.

Ford Ka (2009–2016)

Ford Ka Фото: Wikipedia

Еще одним необычным сюрпризом в рейтинге живучести оказался городской компактный автомобиль Ford Ka последнего поколения. Согласно индексу надежности, он набирает всего 17 из 100 баллов. Средняя стоимость ремонта составляет 5800 грн. Большинство неисправностей происходит из-за слабой подвески, но электрика составляет всего 20% от общих проблем, как и топливная система.

VW Polo (2009–2017)

VW Polo Фото: Motor1

Бренд Volkswagen всегда славился своей надежностью. Но самым лучшим по этому показателю из модельного ряда VW эксперты выделяют Polo (2009–2017). Его оценка надежности составляет 23 балла, а это означает, что это самый выносливый хетчбэк в рейтинге. Его должен был сместить Honda Jazz, но Polo выигрывает за счет более привлекательного дизайна, большей вместимости и дешевизны ремонта – средний чек заезда на СТО составляет 6200 гривен. Проблемы при эксплуатации иногда доставляет слабая подвеска, а также тревожат системы отопления и охлаждения, на которые приходится почти 30% неисправностей. Есть претензии к электрической и тормозной системам, но в целом машина не доставляет серьезных хлопот, за что ее ценят на рынке б/у авто.

SEAT Ibiza (2006–2009)

SEAT Ibiza Фото: Motor1

Немецкий бренд SEAT, относящийся к группе VW, также использует проверенные технологии сборки, что делает его очень надежным в эксплуатации. SEAT Ibiza уступает VW Polo всего одно очко с результатом в 24 балла. Но это утверждение справедливо только к удачному модельному ряду 2006-2009 годов, а не всего диапазона. Обслуживание "Ибицы" обходится в среднем 4700 гривен за один визит на СТО. У автомобиля встречаются небольшие проблемы с подвеской и коробкой передач, а также есть нюансы по двигателям, требует внимания система отопления. Однако с топливной системой и кондиционерами у SEAT Ibiza вообще нет проблем.

Mazda МХ-5 (2005–2015)

Mazda МХ-5 Фото: auto.ria.com

Культовый родстер Mazda МХ-5 зарекомендовал себя как надежный спортивный автомобиль бюджетного сегмента. В среднем его ремонт обходится в 7000 гривен. Из недостатков отмечают слабую подвеску и тормозную систему. Далее следуют электроника и двигатель, а остальная часть проблем распространяется на рулевое управление, топливную систему, коробку передач и кондиционер. Несмотря на перечисленные недостатки, в целом "Мазда" достаточно живучая машина.

BMW 2 Series (2014 – по настоящее время)

BMW 2 Series Фото: Autobild

Баварец BMW 2 серии продемонстрировал очень высокие показатели надежности – с впечатляющим результатом в 9,81 балла. В эту оценку входит качество сборки и низкая стоимость ремонта при возникновении неисправностей. Автомобиль представлен на рынке всего 6 лет, но за это время уже успел зарекомендовать себя как крайне надежный и рекомендуемый к приобретению.

Honda CR-V (2007–2012)

Honda CR-V Фото: Autobild

Среди кроссоверов эксперты отметили впечатляющие показатели надежности у Honda CR-V. Японские бренды вообще известны тем, что производят невероятно надежные автомобили, и CR-V не исключение. Конечно, показатель 57 баллов не такой высокий по сравнению с моделями списком выше, но все равно это делает его одним из самым надежных внедорожников. Средняя цена ремонта довольно высока и составляет почти 12 тысяч гривен при каждом посещении СТО – все из-за дорогих запчастей. Но, с другой стороны, кроме подвески и небольших нюансов с двигателями, особых проблем Honda не доставляет.

Skoda Kodiaq (2017 – настоящее время)

Skoda Kodiaq Фото: АвтоЦентр.ua

Еще одним автомобилем, который, несмотря на непродолжительное время на рынке, уже попал в Индекс надежности, является Kodiaq от Skoda. Водители сообщают о небольшом количестве неисправностей и хвалят Kodiaq за то, что он великолепен в управлении и прост в эксплуатации в повседневной жизни. Он идеален для тех, кому нужно семь мест в салоне. Индекс надежности у Kodiaq составляет 58 баллов из 100.

Volkswagen Golf (весь модельный ряд с 90-х годов)

Volkswagen Golf Фото: Autobild

Volkswagen Golf – один из самых популярных автомобилей в мире. Ни один топ-рейтинг не обходится без этой модели. Причем "Гольф" не только невероятно популярный автомобиль, но и надежный. Весь модельный ряд получил среднюю оценку 65 баллов. Проблемы распространяются по всем направлениям. Лишь рулевое управление и кондиционер избегают любых неисправностей. Большинство поломок – в электрической системе или двигателе. В целом автомобиль весьма неприхотлив и очень вынослив, а так как это VAG-группа, то его отремонтируют на любой СТО.

Honda Civic (модельный ряд с 2000-х годов)

Honda Civic Фото: Автобазар

Honda Civic наряду с CRV зарекомендовала себя по миру как автомобиль с невероятной надежностью. Civic ежегодно по этому показателю растет в рейтингах начиная с 2000 года. Старшее поколение набрало всего 30 баллов из 100, тогда как относительно новые модели Civic (2010-е годы) демонстрируют еще более высокие показатели – 26 из 100. Но не обошлось без недостатков. Самые известные проблему у Civic – с электроникой, на которую приходится 31% отказов. Прочие проблемы встречаются у подвески и двигателей, но в общем автомобиль не доставляет хлопот.

Ford C-Max (2010 – по настоящее время)

Ford C-Max Фото: Motor1

Минивэн Ford C-Max пользуется большой популярностью у семей. И неспроста. Он предлагает все необходимое для семейного авто в небольшом и компактном корпусе. Автомобиль получил рейтинг 52 из 100, что делает его одним из лучших минивэнов на рынке подержанных автомобилей. Хотя неисправности часто встречаются в электрике и подвеске, остальная часть C-Max работает отменно, да и в обслуживании он недорогой.

Honda Insight (2009–2014)

Honda Insight Фото: Motor1

Первый гибрид в списке. И на удивление, это не Prius, а модель Honda Insight. Почему так? Все просто: в мире гибридных авто самый надежный — это Honda Insight, а не Prius. Низкий балл 17 означает, что у него очень мало проблем и он очень ремонтопригоден, если случаются поломки. Проблемы бывают с подвеской и немного с рулевым управлением, а в остальном недостатков не обнаружено. Более того, средний чек на СТО составляет всего 5500 гривен. Этим Honda Insight доказывает, что гибридные автомобили могут быть одновременно надежными и недорогими в обслуживании.

Toyota Prius (2003–2009)

Toyota Prius Фото: Cars

К сожалению, более популярный Prius уступает Insight. Дополнительные 10 баллов дают ему общую оценку 27 баллов из 100 по рейтингу надежности. Счета на ремонт также выше – в среднем 9500 гривен, а сам ремонт может надолго оставить японский гибрид в мастерской из-за сложности конструкции. Основные неисправности варьируются от подвески до системы отопления и охлаждения. Проблемы с электричеством крайне редки, а с тормозной системой их вообще не наблюдается.

Suzuki Jimny (1998–2018)

Suzuki Jimny Фото: Cars

Удивительно, но в рейтинге полноприводных внедорожников по надежности лидирует не Toyota Land Cruiser, а крохотный джип Suzuki Jimny. Этот двухдверный внедорожник получился настолько удачным, что просуществовал на конвейере на протяжении 20 лет. С момента выпуска первой модели он внешне мало чем поменялся, изменениям подвергались в основном системы безопасности и мелкие улучшения, но это не помогло Jimny стать безопасным – он набрал всего 3 звезды в рейтинге EuroNCAP. А вот с точки зрения надежности среди автомобилей 4×4 у Suzuki Jimny нет равных – результат всего в 32 балла из 100 делает его самым "живучим" в рейтинге. Конечно, у автомобиля встречаются некоторые проблемы с подвеской, осями, тормозной системой и управлением. Но двигатель, коробка передач и топливная система тревожат владельцев меньше всего.

Lexus RX (2009–2016)

Lexus RX Фото: Cars

Но если вам нужен полноприводный комфорт на дороге, то здесь тоже Toyota Land Cruiser не в почете, потому как его превосходит Lexus RX. Собственное расследование Motorway выяснило, что у Lexus RX более высокий показатель надежности – 36 баллов из 100. Поэтому на рынке б/у автомобилей Lexus RX очень мало теряет в цене. Проблемы касаются в основном системы охлаждения, тормозной системы, и немного хлопот со временем доставляет электрика. Но важно понимать, что владеть таким автомобилем довольно дорого, ведь средний чек заезда на СТО составит 15 000 гривен, если нужно поменять что-то более серьезное, чем просто заменить масло и фильтры.

Напомним, ранее эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года. Также от Сегодня.Lifestyle узнайте о деталях, которые "вымирают" в современных автомобилях.

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