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Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Немецкая организация TÜV составила рейтинг из ТОП-3 самых ненадежных бюджетных внедорожника и ТОП-5 среди премиальных моделей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
В Германии оценили надежность внедорожников
В Германии оценили надежность внедорожников
Фото: Autobild

Немецкая организация TÜV провела анализ обращений владельцев автомобилей автосервисы на протяжении 2019 года. Аналитиками компании была собрана статистика по неисправностям, которые были обнаружены во время проведения технического обслуживания на СТО. Благодаря немецкой педантичности мы получили исчерпывающую картину надежности мировых марок машин на рынке Германии. Грех не воспользоваться этим кладезем знаний, выбирая себе авто на вторичном рынке, сообщает Autobild.

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Для украинских автомобилистов результат исследования интересен тем, что наш отечественный парка иномарок во многом совпадает с немецким — как европейских, так и японских, а также корейских марок. Основываясь на них, мы решили выяснить: какие современные премиальные кроссоверы обладают наименьшей надежностью и доставят максимум неприятностей своим владельцам.

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В качестве подопытных образцов можно взять полноприводные внедорожники в возрасте 2-3 лет. Как правило этот срок совпадает с концом гарантийного обслуживания и от автомобиля избавляются на вторичном рынке. Первым под пристальное внимание аналитиков попал модельный ряд бюджетных кроссоверов. Эксперты отобрали ТОП-3 самых "ненадженых" внедорожников из доступного сегмента.

Dacia (Renault) Duster возглавила антирейтинг
Dacia (Renault) Duster возглавила антирейтинг
Фото: Autobild

Наименее надежным оказался кроссовер Dacia (Renault) Duster. За 2-3 года эксплуатации у 13% автомобилей часто находят мелкие поломки в освещении. А вот неожиданная утечка масла из двигателя вызывает недоумение. Также наблюдаются проблемы с рулевым управлением и подвеской.

Hyundai Tucson оказался на втором месте
Hyundai Tucson оказался на втором месте
Фото: Autobild

Hyundai Tucson (тип TL) исправил все недостатки своего предшественника ix35. Но даже у новых моделей наблюдаются проблемы с задней подвеской. Еще в 11% случаев наблюдали проблему со стояночным тормозом и обнаруживали дефекты кузова.

Kia Sportage
Kia Sportage
Фото: Autobild

3-летний Kia Sportage тоже не может похвастаться выдающейся надежностью. Несмотря на улучшенный вид, внесения коррективов в конструкцию и исправления "детских болезней", у 7% внедорожников обнаруживают много неприятных мелочей: проблемы с электроникой, тормозами, а качество подвески вовсе ухудшилось по сравнению с предыдущим модельным рядом 2010 года.

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Что касается премиального сегмента, то тут сформировался "антирейтинг" из ТОП-5 моделей.

Наименее надежным оказался кроссовер одного из самых уважаемых автопроизводителей в мире – шведский Volvo. Модель Volvo ХС60 в 2019 году чаще других посещала немецкие СТО для решения неисправностей в количестве 5,7%. Примерно с такими же результатами в рейтинге TÜV-2020 оказался Mini Countryman — 5,5%.

Чуть более высокие показатели у BMW Х3/Х4 – 5,1%. Так что автомобиль тоже трудно назвать "надежным". Модель BMW Х1, занявшая четвертое место антирейтинга, тоже была частым гостем у автослесарей в прошлом году в количестве 4,1%. "Лучшим из худших" ТОП-5 оказался Рorsche Сayenne: 3,9% авто этой марки потребовали того или иного ремонта в 2019-ом.

Mercedes GLC оказался самым надежным кроссовером
Mercedes GLC оказался самым надежным кроссовером
Фото: Autobild

Стоит отметить, что перечисленные кроссоверы не являются плохими машинами – это статистика, не более того. Причем количество обращений куда меньше, чем у бюджетного сегмента. Даже самый "надежный" паркетник в рейтинге Mercedes GLC и тот посещал автомастерские в количестве 2,17% сломавшихся машин. Для сравнения, аутсайдер рейтинга надежности вообще всех легковушек 2—3-летнего возраста — Dacia Logan — за прошлый год отличился 13% оказавшимися в автосервисе машинами марки.

Напомним, что ранее мы нашли конкурентов Tesla Cybertruck: ТОП-4 электропикапа. В то же время Kia выпустит электрический кроссовер Imagine в 2021 году.

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Источник: Autobild
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