Не верьте слухам: разрушен главный миф о смартфонах

После внедрения ночных тем в приложениях, многие пользователи смартфонов заподозрили обман

Серый цвет на AMOLED-экранах тоже экономит заряд Фото: Unsplash

После появления AMOLED экранов производители смартфонов и разработчики приложений начали поддаваться моде на темное оформление. Это неспроста, ведь за ночной темой скрывается несколько важных преимуществ: она не только снижает нагрузку на глаза, но и экономит заряд аккумулятора на мобильных устройствах с AMOLED дисплеями. На днях AndroidInsider развеял главный миф об этих экранах, ответив на вопрос, действительно ли темные темы экономят заряд.

Смотрите также в сюжете о биохакерах – это миф или реальность:

После внедрения ночных тем в приложениях, многие пользователи заподозрили обман, когда увидели, что черный цвет на самом деле серый. Дескать, в таком случае увеличить автономность аппарата не получится. Но те, кто думал именно так, ошибались.

Читайте также YouTube на Android получил приятную функцию: как включить

Дело в том, что такие панели состоят из множества независимых пикселей, которые подсвечиваются красным, синим или зеленым цветами и, сочетания которых отображают любые цвета и оттенки, кроме черного. Для отображения последнего дисплей просто "выключает" пиксели. Именно поэтому черный цвет на AMOLED-экранах выглядит по-настоящему черным, а не темно-серым, как на IPS-дисплеях, при этом тому расходует меньше энергии.

Темно-серый оттенок на AMOLED экране тоже экономичный для батареи Фото: Android Central

Как выяснилось, она серая тема такая же экономичная, как черная. Причем, чем темнее оттенок серого, тем больше энергии экономится, но обычно пиксели для отображения этого цвета задействуются лишь на 0,3%. Серый цвет на AOLED-матрице в таком случае оказывается сильно затемненным белым – включаются все пиксели, но на них подается крайне слабый ток, который почти не создает нагрузку на аккумулятор.

Читайте также Смартфоны Xiaomi получили темную тему: как включить

Поэтому для экономии заряда не обязательно включать именно черную тему оформления, вполне можно использовать темно-серую – положительный эффект будет таким же.

Напомним, что ранее эксперты признались, что исправить главную проблему смартфонов невозможно. В то же время инженеры нашли способ смартфонам получать заряд "по воздуху".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram