Не запускайте: Интернет "атакует" файл-убийца компьютеров

Создан самый опасный файл в интернете, который способен физически уничтожить компьютер

Программисту удалось упаковать 4,5 петабайт "мусорных" данных в архив объемом 46 МБ Фото: Unsplash

Прошло 30 лет с момента появления формата Zip, который до сих пор сжимает файлы для уменьшения их размера. Но у этих файлов есть один изъян, позволяющий сделать из них "бомбу". В качестве эксперимента разработчик Дэвид Фифилд создал "zip-бомбу", способную теоретически "уничтожить" компьютер, сообщает Vice.

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Для реализации своей "злобной" идеи программисту удалось реализовать особый способ упаковки огромного количества файлов в небольшой пакет под названием zbxl.zip, размером в 46 МБ. При его распаковки получается набор "мусорных" файлов объемом 4,5 петабайт.

Фифилду удалось добиться сжатия файлов в 28 миллионов раз. Если пользователь попытается распаковать такой архив, то компьютер буквально "сойдет с ума": он будет пытаться распаковать сложнейший архив, что нагрузит процессор до 100%, и начнет забивать накопитель огромным количеством файлов. В итоге компьютер может зависнуть, перестать реагировать на действия пользователя или перегреется и аварийно выключится.

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Для демонстрации работы своего алгоритма, энтузиаст создал еще два архива объемом поменьше: zbsm.zip (42 КБ), который распаковывается в 5,5 ГБ, а также zblg.zip (10 МБ), распаковывающийся в 281 ТБ.

В случае с самым большим файлом zbxl.zip, то на современных компьютерах он особого вреда не принесет – забьет все свободное место на компьютере и на этом распаковка архива прекратится. Он опасен только для серверов с емкими накопителями. Причем, для полной его распаковки понадобится 3,5 месяца непрерывной работы.

Результат распаковки zip-бомбы – забито все место на накопителе Фото: Сегодня

Такие zip-бомбы не являются вирусами в привычном понимании. В основном их используют для того, чтобы подшутить над кем-нибудь. Но бывают случаи, когда они могут нанести вред — например, блокируют работу антивируса, чтобы открыть вирусу возможность заразить машину.

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