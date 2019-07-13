Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не запускайте: Интернет "атакует" файл-убийца компьютеров

Создан самый опасный файл в интернете, который способен физически уничтожить компьютер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Программисту удалось упаковать 4,5 петабайт "мусорных" данных в архив объемом 46 МБ
Программисту удалось упаковать 4,5 петабайт "мусорных" данных в архив объемом 46 МБ
Фото: Unsplash

Прошло 30 лет с момента появления формата Zip, который до сих пор сжимает файлы для уменьшения их размера. Но у этих файлов есть один изъян, позволяющий сделать из них "бомбу". В качестве эксперимента разработчик Дэвид Фифилд создал "zip-бомбу", способную теоретически "уничтожить" компьютер, сообщает Vice.

Смотрите также в сюжете о том, как в Одессе разоблачили хакеров:

Для реализации своей "злобной" идеи программисту удалось реализовать особый способ упаковки огромного количества файлов в небольшой пакет под названием zbxl.zip, размером в 46 МБ. При его распаковки получается набор "мусорных" файлов объемом 4,5 петабайт.

Фифилду удалось добиться сжатия файлов в 28 миллионов раз. Если пользователь попытается распаковать такой архив, то компьютер буквально "сойдет с ума": он будет пытаться распаковать сложнейший архив, что нагрузит процессор до 100%, и начнет забивать накопитель огромным количеством файлов. В итоге компьютер может зависнуть, перестать реагировать на действия пользователя или перегреется и аварийно выключится.

Читайте также
Бездомный хакер годами пользовался бесплатным интернетом по таксофону

Для демонстрации работы своего алгоритма, энтузиаст создал еще два архива объемом поменьше: zbsm.zip (42 КБ), который распаковывается в 5,5 ГБ, а также zblg.zip (10 МБ), распаковывающийся в 281 ТБ.

В случае с самым большим файлом zbxl.zip, то на современных компьютерах он особого вреда не принесет – забьет все свободное место на компьютере и на этом распаковка архива прекратится. Он опасен только для серверов с емкими накопителями. Причем, для полной его распаковки понадобится 3,5 месяца непрерывной работы.

Результат распаковки zip-бомбы – забито все место на накопителе
Результат распаковки zip-бомбы – забито все место на накопителе
Фото: Сегодня

Такие zip-бомбы не являются вирусами в привычном понимании. В основном их используют для того, чтобы подшутить над кем-нибудь. Но бывают случаи, когда они могут нанести вред — например, блокируют работу антивируса, чтобы открыть вирусу возможность заразить машину.

Напомним, что ранее игру GTA V загрузили по модему, что заняло огромное количество времени. А на днях Microsoft "убила" игры для Windows XP и Windows 7.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Instagram запретит издевательства над пользователями Google Chrome получит очень полезную кнопку Обновления сделают Windows 10 "супер быстрым" MacBook Pro в опасности: Apple предупреждает о проблемах с батареей
интернет вирус компьютеры windows файлы
Реклама

Новости партнеров

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие

Популярные статьи

Вчера, 17:51Food

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

Вчера, 16:00Food

Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Вчера, 10:19Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Вчера, 09:43Шоу-бизнес

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

Вчера, 09:39Events

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

Вчера, 09:23Fun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:01Events

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 июля: все знаки зодиака

11 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 июляFun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

11 июляШоу-бизнес

Модель, у которой Светлана Лобода "украла" фото, резко ответила певице

11 июляFun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

11 июляTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

11 июляПсихология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Новости партнеров

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением
Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Дочь выселила Клару Новикову из квартиры
Дочь выселила Клару Новикову из квартиры
Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
Одиночество, инсульт и алкоголизм Игоря Старыгина
Лолита рассталась с молодым мужем
Лолита рассталась с молодым мужем
Дион прошлась по улицам Парижа в джинсах от украинского бренда
Дион прошлась по улицам Парижа в джинсах от украинского бренда
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь