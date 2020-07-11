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Небо озарила самая яркая комета за последние 23 года: фото

Сегодня, 11:15

Комета Neowise будет видна на небе невооруженным глазом до 25 июля – не пропустите великолепное космическое представление

Комета Neowise может стать самым большим космическим событием за последние десятилетия. После того, как "Лебедь" и "Атлас" – две другие кометы, обнаруженные ранее в 2020 году – разрушились и исчезли, комета C/2020 F3 (также известная как Neowise) решила порадовать землян своим великолепным видом на небосводе. У кометы Neowise есть большие шансы стать "великой", т.е. видимой невооруженным глазом, сообщает SkyLandTelescope. Последний раз такое космическое представление происходило в 1997 году, когда Хейла-Боппа была видна на небе невооруженным глазом на протяжении 18 месяцев.

На прошлой неделе комета прошла критическую точку: она пережила свое максимальное сближение с Солнцем 3 июля, выдержав сильный жар нашего светила и не разрушившись, как часто это происходит с другими кометами. В выходные дни ряд астрономов-любителей и просто любопытных очевидцев начали делиться потрясающими изображениями кометы, которая с 5 по 11 июля появлялась над горизонтом в предрассветном небе. С 12 по 23 июля она будет видна уже в вечернее время вместо рассвета – это происходит вследствие удаления от Солнца и приближения к Земле.

Смотрите также в сюжете о том, как Земля пересекла путь древней кометы:

В настоящее время многие из тех, кто успешно запечатлел комету, советуют сначала найти ее в небе с помощью бинокля или телескопа. Как только будет найден ее пылевой и газовый хвосты, вы сможете отследить ее невооруженным глазом. Астронавты на Международной космической станции также заметили комету с орбиты Земли.

Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
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Ближайшее сближение кометы с Землей состоится 23 июля – в эту ночь Neowise будет видна лучше всего и предоставит наилучший момент за ее наблюдением без телескопов или биноклей. Причем ее яркость даже усилится. Затем 24 и 25 июля она поднимется над горизонтом, а затем будет постепенно угасать по мере отдаления от нашей планеты, улетая за пределы Солнечной системы, а в августе она исчезнет из поля зрения. Следующий визит Neowise к Солнцу и Земле произойдет приблизительно в 8786 году.

Комета C/2020 F3 Neowise, видимая с МКС
Комета C/2020 F3 Neowise, видимая с МКС
Фото: Twitter

Напомним, что ранее первая комета 2020 года упала на Солнце, не успев получить собственное имя. Также космический охотник пытался поймать комету "Атлас" за хвост.

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Источник: twitter.com/zeitungsjunge
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