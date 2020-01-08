Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

SSD SanDisk является опытным образцом и его нельзя будет купить как минимум до 2021 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Вместе с SSD была представлена флешка на 1 ТБ за 250 долларов
Вместе с SSD была представлена флешка на 1 ТБ за 250 долларов
Фото: PCMag

На международной выставке CES 2020 компания Western Digital Corporation представила внешний твердотельный накопитель рекордной емкости – 8 ТБ. SSD SanDisk оснащен интерфейсом SuperSpeed USB с пропускной способностью 20 Гбит/с, который также служит для обеспечения устройства питанием. Напомним, что WD обладает правами на бренд SanDisk.

Читайте также:
Жесткие диски в 2020 году преодолеют границу в 20 ТБ

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Представленный гаджет существует в единственном экземпляре и является опытным образцом, чтобы показать, какими будут внешние накопители через пару лет. Цена, как и сроки появление, озвучены не были. Вероятно, что такими устройствами мы будем пользоваться в 2021 году, которые вытеснят традиционные жесткие диски.

SSD SanDisk 8 TB
SSD SanDisk 8 TB
Фото: PCMag

Вместе с прототипом WD также показала новую флешку огромного объема SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C емкостью 1 ТБ. Флэш-накопитель оснащен сразу двумя разъемами USB-C и USB-A. В отличие от SSD накопителя, флешка поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене 250 долларов.

SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C емкостью 1 ТБ
SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C емкостью 1 ТБ
Фото: PCMag

Напомним, что в прошлом году SanDisk создала флешку с гигантским объемом памяти. А недавно был создан сверхскоростной SSD накопитель объемом 1 ТБ.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жесткие диски в 2020 году преодолеют границу в 20 ТБ PlayStation 5 не спасет игры от "тормозов и глюков" Раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5 USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка
жесткий диск накопитель usb SSD CES Флешка
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

5 январяEvents

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Новости партнеров

5 способов очистить стиральную машину
5 способов очистить стиральную машину
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
«Я могу сказать, что он жив»: Апина о состоянии Моисеева
«Я могу сказать, что он жив»: Апина о состоянии Моисеева
Яка користь мандарин і скільки можна з'їдати в день
Яка користь мандарин і скільки можна з'їдати в день
"Як вона схудла!": Алла Пугачова вразила зовнішнім виглядом. Фото
Астролог назвав 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році
Астролог назвав 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком