Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

SSD SanDisk является опытным образцом и его нельзя будет купить как минимум до 2021 года

Вместе с SSD была представлена флешка на 1 ТБ за 250 долларов Фото: PCMag

На международной выставке CES 2020 компания Western Digital Corporation представила внешний твердотельный накопитель рекордной емкости – 8 ТБ. SSD SanDisk оснащен интерфейсом SuperSpeed USB с пропускной способностью 20 Гбит/с, который также служит для обеспечения устройства питанием. Напомним, что WD обладает правами на бренд SanDisk.

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Представленный гаджет существует в единственном экземпляре и является опытным образцом, чтобы показать, какими будут внешние накопители через пару лет. Цена, как и сроки появление, озвучены не были. Вероятно, что такими устройствами мы будем пользоваться в 2021 году, которые вытеснят традиционные жесткие диски.

SSD SanDisk 8 TB Фото: PCMag

Вместе с прототипом WD также показала новую флешку огромного объема SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C емкостью 1 ТБ. Флэш-накопитель оснащен сразу двумя разъемами USB-C и USB-A. В отличие от SSD накопителя, флешка поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене 250 долларов.

SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C емкостью 1 ТБ Фото: PCMag

Напомним, что в прошлом году SanDisk создала флешку с гигантским объемом памяти. А недавно был создан сверхскоростной SSD накопитель объемом 1 ТБ.

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