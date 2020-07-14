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Немыслимая скорость: создан мощнейший квантовый компьютер в мире

Сегодня, 09:45

Стоимость услуги по аренде вычислений с использованием квантового компьютера от Honeywell составит 10 тысяч долларов в час

Американская корпорация Honeywell выполнила свое обещание по созданию самого мощнейшего квантового компьютера в мире, который когда-либо видело человечество. Еще в марте многонациональный конгломерат заявил, что запустит самый мощный в мире квантовый компьютер "в течение следующих трех месяцев". Так и случилось – на днях публике был представлен рабочий компьютер с рекордным показателем квантового объема в 64 единицы – это в 2 раза мощнее, чем у предыдущего рекордсмена в данной отрасли IBM Raleigh. Об этом сообщает блог корпорации Honeywell.

Квантовый объем — это измерение, которое учитывает количество кубитов или квантовых битов машины, а также частоту появления ошибок и связность кубитов. В то же время это довольно сложный показатель, которым, по мнению эксперта в области квантовых вычислений Скотта Ааронсона, в теории можно было бы манипулировать.

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Президент Honeywell Quantum Solutions Тони Аттли заявил, что секрет успеха в создании таких мощных вычислительных машин в наличии кубитов высочайшего качества с самым низким уровнем ошибок. В ближайшее время Honeywell предоставит доступ к своему новому квантовому компьютеру компаниям, которым нужно производить огромные объемы вычислений. По словам Тони Аттли, стоимость этой услуги составит примерно 10 тысяч долларов в час.

В Honeywell начали работать над созданием квантового компьютера примерно десять лет назад, когда компания запустила производство криогенной техники и лазеров. За последние пять лет Honeywell удалось собрать команду из более чем 100 специалистов, которые полностью сосредоточились на создании квантового компьютера. В марте 2020 года Honeywell заявила, что сможет представить разработку через три месяца. В итоге этой цели удалось достичь, даже несмотря на то, что пандемия COVID-19 перевернула график работы с ног на голову и заставила многих специалистов работать удаленно.

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Квантовые компьютеры отличаются от привычных бинарных вычислительных машин, используя экзотические правила квантовой физики. Это означает, что они не ограничиваются выполнением одного вычисления за раз, а могут выполнять множество вычислений одновременно. Это может сделать их гораздо более мощными, чем "классические" компьютеры, хотя их невероятно сложная разработка и наличие ошибок пока ограничивает их потенциал для исследовательских проектов. Исследователи все еще пытаются понять тонкости квантовых компьютеров.

Напомним, что ранее Илон Маск готовил "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом. Также ранее ученые разработали суперкомпьютер, создавший миллиарды вселенных за мгновение.

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