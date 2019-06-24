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Необходимое зло: изобретатель USB извинился за гнев пользователей

Разработчик оригинального USB-разъема Аджай Бхатт озвучил главную причину порта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Аджай Бхатт не скрывает своего разочарования в USB
Аджай Бхатт не скрывает своего разочарования в USB
Фото: Pixabay

Каждый пользователь компьютера сталкивается с проблемой подключения устройств к порту USB: флешек, периферии, гарнитур и прочих гаджетов. Но все сталкиваются с одной неприятной проблемой – часто первая попытка подключения оказывается неправильной, и разъем необходимо перевернуть другой стороной и повторить снова. Казалось бы, простая процедура, но она вызывает ненависть у миллионов пользователей ПК.  

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Новый порт USB Type-C наконец решил эту проблему с помощью обоюдно одинаковых разъемов, но почему это не было разработано с самого начала? Почему компьютерной индустрии понадобилось так много времени, чтобы решить эту незначительный, но крайне раздражительный недостаток?

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По словам изобретателя оригинального USB-разъема Аджая Бхатта, причина была одна – стоимость. В недавнем интервью NPR Бхатт заявил, что проектирование USB-разъема, который можно было бы подключить любым способом, могло бы "удвоить" производственные затраты, прежде всего из-за дополнительных цепей и проводов, необходимых для реализации такой схемы.

USB Type-C смог решить главную проблему обычного USB-разъема
USB Type-C смог решить главную проблему обычного USB-разъема
Фото: TechCrunch

До появления USB не существовало единого стандартизированного порта для различных устройств. Любой, кто старше 25 лет, наверняка помнит, что периферийные устройства, такие как клавиатуры, гарнитуры и микрофоны, часто нуждались в собственных проприетарных кабелях и разъемах для совместимости с компьютером. Современную аналогию можно заметить у Apple, которая пользуется собственными портами Lightning или Thunderbolt.

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Чтобы убедить других в компьютерной индустрии (например, таких как Стив Джобс) использовать универсальный порт для своих устройств, Бхатт решил, что необходимо поддерживать производство USB как можно более дешевым. Это значительно облегчило продажу идеи компаниям-производителям, что сделало USB самым распространенным разъемом в мире. Но не без недостатков.

Аджай Бхатт не скрывает разочарования. На протяжении многих лет он неоднократно признавал, что необратимость разъемов USB оказалась довольно раздражающей для среднего пользователя. И все же в его глазах это было "необходимое зло", за которое он просит прощение.

Напомним, что ранее Microsoft пообещала Windows 7 приятное улучшение. Также скоро клавиатуры всего мира получат новую клавишу.

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Источник: TechSpot
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