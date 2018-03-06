Необычная находка: ученые в Антарктиде разглядели НЛО

Основанием для исследования стали фотографии Google Earth, на которых конспирологи обнаружили след на снегу

Уфологи нашли НЛО в Антарктиде. Необычную находку обнаружили на субантарктическом острове Южная Георгия, который принадлежит Великобритании.

Видеоролик с находкой и пояснениями о ее происхождении опубликовано на Youtube.

Основанием для исследования стали фотографии Google Earth, на которых конспирологи обнаружили след на снегу, который оставлен был большим предметом. Длинную борозду ученые приняли за последствия неудачного приземления НЛО, а растрескавшийся ледник на горе Пагет, от которого и протянулся километровый след — за доказательство столкновения.

Кроме того, конспирологи даже разглядели некий белый предмет, который застрял в снегу. По мнению ученых, это ни что иное, как корабль инопланетян.

Но теорию про НЛО не поддержал специалист по физической географии Ричард Уоллер из Килского университета в Великобритании. Он пояснил, что на снимке, очевидно, последствия лавины, которая сошла с ледника Новосильского, а белый предмет — отколовшийся блок льда. Из-за своей массы он пролетел намного дальше, чем сошедший с ледника снег.

"Часть свисавшего ледника, похоже, сорвалась. Можно увидеть обломки у подножия склона. Это может быть большой кусок льда, который просто продвинулся дальше. След показывает, что он скользил по заснеженному леднику, пока не остановился", — считает Уоллер.

Ранее было опубликовано видео Пентагона, где пилоты истребителей взяли на прицел НЛО. Сотрудники Минобороны США опубликовали два видеоролика с НЛО.

Тем временем охотники за НЛО разглядели город, который парит над землей: