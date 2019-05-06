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Необычный смартфон от LG с двумя экранами выйдет в мае

Компания очень надеется на успешные продажи, ведь от них зависит судьба LG Mobile

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
LG V50 ThinQ станет вторым смартфоном в Южной Корее с поддержкой сетей 5G
LG V50 ThinQ станет вторым смартфоном в Южной Корее с поддержкой сетей 5G
Фото: TechCrunch

На зимней выставке MWC 2019 LG показала прототип собственного 5G-смартфона V50 ThinQ, который обладал двумя экранами и 5G модулем. Днями стало известно, что смартфон, после нескольких переносов, все же будет анонсирован 10 мая.

LG V50 ThinQ является гибридным решением нового модного тренда гибких дисплеев. Вместо одного большого дисплея, новинка похвастается наличием двух отдельных экранов, которые работают независимо друг от друга: пользователь может смотреть фильм на одном экране и одновременно использовать Интернет или общаться в мессенджере на втором экране.

Стоимость LG V50 ThinQ Dual Screen составит около тысячи долларов
Стоимость LG V50 ThinQ Dual Screen составит около тысячи долларов
Фото: TechSpot

Особенность конструкции в том, что второй экран является подключаемым и встроенным в специальный чехол-книжку, идущий в комплекте. Чехол фиксируется в двух положениях: под углом 104 и 180 градусов. В случае ненадобности второй дисплей просто отсоединяется. Разрешение 6,4-дюймового основного OLED экрана составляет 3120х1440 пикселей, а второй дисплей обладает диагональю поменьше – 6,2 дюйма, но с таким же разрешением. Стоимость новинки составит предположительно тысячу долларов.

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Таким образом V50 ThinQ от LG будет вторым телефоном на внутреннем рынке Южной Кореи, который будет поддерживать 5G сети, после Samsung Galaxy S10 5G. Также компания возлагает огромные надежды на этот мобильный аппарат, поскольку последние вышедшие новинки от LG продались очень слабо и компания потерпела рекордные убытки за последние 8 лет.

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Напомним, что ранее владельцы смартфонов LG столкнулись с серьезными проблемами. Также у LG есть еще один козырь – компания готовит самый необычный смартфон в мире с 16 фотокамерами.

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Источник: TechSpot
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