В Иерусалиме нашли доказательство существования библейского пророка

Возраст этой печати — около 2700 лет, то есть ее владелец жил в VIII веке до нашей эры

Обнаружено первое вещественное доказательство существования пророка Исайи. В Иерусалиме найдено древнюю личную печать с именем. Примечательно, что ранее скульптура фараона подтвердила подлинность одного из эпизодов Библии.

О своей находке во время раскопок у подножия южной стены Храмовой горы сообщили израильские ученые, передает "Новое время".

Археологи выяснили, что возраст этой печати — около 2700 лет, то есть ее владелец жил в VIII веке до нашей эры. Печать была найдена всего в 3 метрах от того места, где в 2015 году была обнаружена булла царя Езекии Иудейского, у которого Исайя был советником.

"Мы, похоже, обнаружили отпечаток от печати, которая, возможно, принадлежала пророку Исаии, на научных археологических раскопках. Если это правда печать Исайи, то не должно быть сюрпризом, что мы нашли ее рядом с печатью Езекии, учитывая отношения пророка Исайи и царя Езекии, которые описаны в Библии", – сказала ведущий автор исследования, археолог Эйлат Мазар.

Исайя — один из четырех великих библейских пророков, он почитается и среди иудеев, и среди христиан. В христианской традиции его главными пророчествами считаются слова о приходе Мессии. Исайя начал проповедовать в правление иудейского царя Озии, жил при нескольких царях – Озии, Иоафаме, Ахазе и Езекии.

Это объясняет надпись на печати. Эта запись на древнееврейском в латинской транскрипции выглядит так: Yeshaʼyah[?] Nvy[?], что, по мнению Мазар, переводится как "Исаия пророк". В обоих словах не хватает последних букв, однако трактовка первого (Исайя) точна – добавить к слову можно только одну букву и осмысленный вариант – только имя Исайя.

Второе слово вызывает больше сомнений. Слова nvy (образованного из трех букв еврейского алфавита нун, бет и йод) в древнееврейском языке нет. Мазар предполагает, что из-за повреждения от надписи откололась буква алеф — вместе с ней получается слово "пророк". Это может звучать несколько странно, но, Исайя проповедовал при четырех царях и ко времени Езекии был достаточно известным пророком.

Теоретически, печать могла принадлежать другому Исайе, жившему в то время. Однако, если печать действительно относится к пророку, это будет первым доказательством его существования вне религиозных текстов, включая Библию, где его деяния описаны в Книге Исайи. По словам, Эйлат Мазар, то, что печать нашли рядом с буллой царя, а также то, что печати использовали только лица с высоким статусом, делает очень вероятным возможность того, что печать принадлежала библейскому Исайе.

Тем временем в Египте обнаружили кладбище жрецов с сокровищами. Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев.