Невероятное исследование: ученые составили самое большое генеалогическое древо

Ученые создали более пяти млн генеалогических древ, среди которых есть и самое большое, которое состоит из 13 млн человек

Американские генетики составили самое большое генеалогическое древо. Оно было собрано из 13 млн человек на основе данных сайта, который специализируется на генеалогии.

О результатах исследования рассказывается в журнале Science.

Для создания самого большого генеалогического древа использовали сайт, который позволяет добавить информацию о родных или найти своих далеких родственников. Ученые использовали базу данных сайта, где размещено 86 млн профилей и установили, в каких родственных отношениях состоят между собой все эти люди.

В результате генетики создали более 5 млн генеалогических древ, среди которых есть и самое большое, которое состоит из 13 млн человек из 11 поколений, живших в 1650-2000 годах. Выяснилось также, что ими оказались жители Европы и Северной Америки.

Вместе с тем генетики выяснили определенные закономерности для разных социальных групп. Например, женщины переезжали чаще мужчин, при этом мужчины уезжали дальше, иногда даже в другие страны. Как предполагают ученые, это могло быть обусловлено экономическими факторами. На поиск партнера оказало влияние развитие транспорта: если до 1800-х годов люди выбирали себе пару из тех, кто жил в радиусе 8 км, то к 1950 году охват расширился до 100 км.

Тем временем астрономы озвучили новую теорию происхождения Луны. Ученые рассказали, что Луна химически почти такая же, как Земля, но с некоторыми отличиями.