Невероятное зрелище: NASA показали безумно красивую панораму с Марса
Панорама была составлена из более чем 1000 изображений и обладает разрешением в 1,8 миллиардов пикселей
NASA опубликовало монументальную марсианскую панораму, сделанную из изображений, снятых марсоходом Curiosity в конце 2019 года. Эта панорама дикого марсианского ландшафта с самым высоким разрешением, которую космическое агентство когда-либо создавало (смотрите ниже). Она была составлена из более чем 1000 изображений. Колоссальные 1,8 миллиарда пикселей. Это Марс, который вы никогда не видели.
Читайте также:На Марсе растет объем кислорода: ученые в замешательстве
Составное изображение показывает ултьраширокий обзор области Марса Глена Торридона в кратере Гейла. Получившаяся панорама обладает размером в 2,25 ГБ и позволяет рассмотреть поверхность Красной планеты в мельчайших деталях. Поскольку размер фотоснимка достаточно большой, NASA также создало уменьшенную версию для экономии трафика.
Съемочная группа Curiosity создавала снимки на протяжении четырех дней в прошлом году. Команда должна была планировать запечатлевать снимки в одно и то же время ежедневно, чтобы обеспечить постоянное освещение.
Пока человек не добрался до Марса, этот снимок пока является наиболее детальным из всех и позволит каждому ощутить себя на поверхности этой загадочной планеты.
Смотрите также в сюжете о том, кто будет первым человеком на Марсе:
Напомним, что ранее на Марс упал крупный астероид: последствия ужасают. Также недавно NASA заметило на Марсе масштабные разрушения.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное