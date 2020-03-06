Невероятное зрелище: NASA показали безумно красивую панораму с Марса

Панорама была составлена из более чем 1000 изображений и обладает разрешением в 1,8 миллиардов пикселей

NASA опубликовало монументальную марсианскую панораму, сделанную из изображений, снятых марсоходом Curiosity в конце 2019 года. Эта панорама дикого марсианского ландшафта с самым высоким разрешением, которую космическое агентство когда-либо создавало (смотрите ниже). Она была составлена из более чем 1000 изображений. Колоссальные 1,8 миллиарда пикселей. Это Марс, который вы никогда не видели.

Составное изображение показывает ултьраширокий обзор области Марса Глена Торридона в кратере Гейла. Получившаяся панорама обладает размером в 2,25 ГБ и позволяет рассмотреть поверхность Красной планеты в мельчайших деталях. Поскольку размер фотоснимка достаточно большой, NASA также создало уменьшенную версию для экономии трафика.

Панорама Марса Фото: NASA

Съемочная группа Curiosity создавала снимки на протяжении четырех дней в прошлом году. Команда должна была планировать запечатлевать снимки в одно и то же время ежедневно, чтобы обеспечить постоянное освещение.

Пока человек не добрался до Марса, этот снимок пока является наиболее детальным из всех и позволит каждому ощутить себя на поверхности этой загадочной планеты.

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Напомним, что ранее на Марс упал крупный астероид: последствия ужасают. Также недавно NASA заметило на Марсе масштабные разрушения.

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