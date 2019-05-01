Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Смартфон Samsung Galaxy S8 способен запечатлеть планету Сатурн и Луну

Чтобы получить фото Сатурна, астроном использовал технологии NASA Фото: Pixabay

Астроном и фотограф из ЮАР Грант Петерсен смог запечатлеть фантастический снимок Луну, которая затмевала Сатурн. Причем для фото Грант использовал не фотоаппарат, а смартфон Samsung Galaxy S8 и базовый 8-дюймовый телескоп Добсона.

Луна и Сатурн (маленькое пятнышко слева) снятые на Samsung Galaxy S8 Фото: ixbt.com

Чтобы получить этот снимок, Петерсен записал видеоролик с частотой 60 кадров/с, после чего он обработал полученный видематериал, объединив несколько кадров в более яркое и четкое изображение. Тем же принципом пользуется NASA для фотографирования различных астрономических событий.

Сатурн с максимальным зумом Galaxy S8 через объектив телескопа Фото: ixbt.com

Фотография, сделанная Петерсеном, показывает, насколько мал Сатурн, если смотреть с Земли, хотя на самом деле это вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера. Луна выглядит огромной, так как она находится на расстоянии 384 400 километров от Земли, а Сатурн расположен в 1,4 млрд километров от нашей планеты.

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В некотором смысле это фото является ответом на фотографические возможности смартфона Huawei P30 Pro, который способен делать снимки звездного неба. Также напомним, что смартфон Galaxy S8 вышел в 2017 году и все еще способен составить конкуренцию топовым флагманам 2019 года по качеству фото.

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