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Невозможно разрушить: создан самый сверхпрочный материал в мире

Сегодня, 07:23

Инженеры создали настолько прочный материал, что даже самый крепкий резак не в состоянии его распилить

Инженеры из Университета Дарема в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии создали то, что, по их словам, является первым искусственным материалом, который не поддается распилу, деформации или любому виду разрушений. Революционный материал, является не только невероятно прочным, так и сверхустойчивым к динамическим точечным нагрузкам. Он получил название "Протей" в честь изменяющего форму греческого бога моря, сообщает Express.

Материал является также невероятно легким – его вес составляет всего 15% от стали, при этом он во многократно раз прочнее этого металла. В ходе испытаний было проверено, что "Протей" невозможно разрезать с помощью угловых шлифовальных машин, сверл или водяных струй сверхвысокого давления.

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Его внешний слой может можно немного повредить. Но керамические сферы внутри материала противостоят режущему диску или сверлу настолько, что чем сильнее сверло или резак пытается их повредить, тем быстрее он портится и притупляется. Фактически техника начинает применять разрушительную силу обратно на себя.

Кроме того, мелкие частицы во фрагменте керамики, заполняющие ячеистую структуру материала, затвердевают при увеличении скорости режущего инструмента. Это связано с межатомными силами между керамическими зернами. Контраст между керамическими сегментами и ячеистым материалом также эффективен против водоструйного резака. Это связано с тем, что изогнутые поверхности керамических сфер расширяют струю, что существенно снижает ее скорость и ослабляет режущую способность.

"По сути, разрезать "Протей" — это все равно, что прорезать желе, наполненное алмазами. Если вы проходите через желе, вы ударяете о самородки, и материал вибрирует таким образом, что он разрушает режущий диск или сверло", – объясняет Стефан Шинишевский, доцент кафедры прикладной механики Университета Дарема.

Что характерно, в производстве такой материал относительно дешевый – он изготавливается из нескольких видов распространенных металлов и керамики, которых на Земле в избытке.

Брусок, состоящий из "Протея", а борозды – попытка его разрезать разными способами
Брусок, состоящий из "Протея", а борозды – попытка его разрезать разными способами
Фото: Express

Команда уже подала патент, на основе которого будут создаваться продукция против режущих и деформирующих материалов. К примеру, на основе "Протея" можно создавать сверхпрочные сейфы, двери, замки, бронежилеты и даже военную технику, которую не пробьет ни один снаряд.

Напомним, что ранее ученые создали аналог паутины, на 98% состоящий из воды. Также ранее ученые изготовили невидимый бриллиант за 2 миллиона долларов.

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Источник: Express
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