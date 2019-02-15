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Нейросети научили создавать несуществующих людей

Технология искусственного интеллекта StyleGAN способна генерировать разнообразные лица

Евгений Опанасенко
Сегодня, 19:20
Вы будете удивлены, но всех этих людей не существует - они придуманы искусственным интеллектом
Вы будете удивлены, но всех этих людей не существует - они придуманы искусственным интеллектом
Фото: The Verge

Способность искусственного интеллекта генерировать визуальные эффекты сейчас активно используется для разнообразных задач. К примеру, в современных смартфонах с помощью нейросетей улучшается качество фотографий. А разработчики веб-сайта ThisPersonDoesNotExist пошли еще дальше – они обучили нейросети генерировать фотографии несуществующих людей.

Автором веб-проекта является инженер по программному обеспечению Филипп Ванг, который в прошлом был разработчиком в компании Nvidia. Программист создал алгоритм, который самообучается, сканируя реальные изображения, а затем использует особый тип нейросетей, известный как StyleGAN, для генерации новых фотографий. StyleGAN создает лица, опираясь на черты нескольких людей, адаптирует изображение под возраст, пол, мимику и многие другие параметры.

Лица снегерированы нейросетями с использованием алгоритма StyleGAN
Лица снегерированы нейросетями с использованием алгоритма StyleGAN
Фото: The Verge

"Каждый раз, когда вы обновляете сайт, сеть генерирует новое изображение лица с нуля. В будущем эта технология будет настолько продвинутой, что ее возможности будут безграничными", – объясняет Ванг.

Базовая структура алгоритма, обеспечивающая работу сайта, была первоначально была разработана в Nvidia. Позже ее исходные коды были опубликованы, и любой желающий может использовать алгоритмы генерации для своих целей. Несмотря на то, что ИИ обучен генерировать человеческие лица, теоретически StyleGAN может имитировать любой источник. Исследователи уже экспериментируют с другими целями, включая шрифты, граффити и даже персонажей из аниме.

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Источник: The Verge
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