Нейросети превращают ужасные рисунки в шедевры за секунду

Технология от Nvidia позволяет пользователю стать художником без какого-либо опыта

Проект Nvidia получил название GauGAN Фото: Pinterest

Компания Nvidia представила на конференции GTC 2019 потрясающую технологию, которая поможет любому стать профессионалом в рисовании пейзажей. Специальный алгоритм нейросетей позволяет за пару кликов мышки нарисовать фотореалистичные изображения природы, неотличимые от настоящих фотоснимков, сообщает TechCrunch.

Программное обеспечение, называемое GauGAN, автоматически переводит эскизы, нарисованные в Paint или любой другой простой графической программе в великолепный прибрежный вид или закат на фоне гор. Причем преобразование эскиза в "шедевр" занимает не более секунды. Разработка Nvidia является демонстрацией того, на что способны платформа нейронных сетей компании.

Пользователю не нужно знать особенности архитектуры нейросетей или специфических знаний компьютера. Интерфейс программы предельно прост – доступно всего три инструмента: заливка, ручка и кисть. Визу находится список предлагаемых вариантов эскизов, на который будет ориентироваться GauGAN. Берем инструмент, делаем простые наброски, а программа за вас будет формировать детальные изображения: залили верхнюю часть синим цветом – получатся фотореалистичные облака, закрасили нижнюю часть зеленым цветом – программа сгенерирует растительность, подрисовали синим цветом полоску – она преобразуется в красивый водопад.

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GauGAN также является мультимодальным приложением. Если два пользователя создают один и тот же эскиз с одинаковыми настройками, генератор случайного подбора, встроенный в проект, гарантируют, что на выходе получатся две абсолютно разные картины.

Возможности GauGAN

Nvidia использует около миллиона изображений на Flickr для обучения нейронной сети. Компания говорит, что эта программа способна синтезировать сотни тысяч объектов и их связь с другими объектами в реальном мире. Если в GauGAN сменить сезон с летнего на осенний, то листья исчезнут с веток, или, если перед деревом есть пруд, дерево будет отражаться в воде.

Для получения результатов в реальном времени GauGAN работает на вычислительной платформе Tensor. Nvidia продемонстрировала это программное обеспечение на платформе графического процессора RDX Titan, что позволило ему получать результаты в режиме реального времени. Однако вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения Брайан Катандзаро, заявил, что достаточно внести ряд небольших изменений и GauGAN сможет работать практически на любой платформе, но отображение результатов уже потребует несколько секунд.

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Катандзаро надеется, что это программное обеспечение вскоре будет доступно в сервисе Nvidia Playground. Но перед официальным релизом проекта, компания должна проделать определенную работу. Он считает, что подобные инструменты будут пользоваться спросом не только у простых пользователей, но и будут удобным инструментов для разработки видеоигр, например, для создания более захватывающих уровней с реалистичным антуражем.

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