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Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

Особенностью кроссовера является его внушительный запас автономного хода в 960 километров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Nikola Badger
Nikola Badger
Фото: CNET

В США анонсирован очередной конкурент Tesla Cybertruck. Компания, Nikola Corporation, известная в Северной Америке разномастными электрическими автомобилями, в числе которых включая грузовики, багги, внедорожники и даже гидроцикл, анонсировала свой электрический пикап Nikola Badger. Особенностью кроссовера является его внушительный запас автономного хода в 960 километров. Новинку обещают представить публике осенью 2020 года.

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Секрет впечатляющего хода в гибридной платформе, работающей на водороде – она позволяет увеличить дальность поездки. Грубо говоря, это не полноценный электропикап. Но электрическая установка у него есть – на ней Nikola Badger способен проехать 480 километров.

Nikola Badger
Nikola Badger
Фото: CNET

Выходит, что для ежедневных поездок Nikola Badger можно будет заряжать на обычных электрозарядках, а при необходимости отправиться в более длительную поездку на выходные —заправить водородом. Компания планирует развернуть сеть из 700 таких заправок на территории США.

Nikola Badger
Nikola Badger
Фото: CNET

Электропикап Nikola Badger получит четыре раздельных электродвигателя в колесах, которые обеспечат водителю независимый полный привод Independent Wheel Drive. Пиковая суммарная мощность двигательной установки составляет 906 л.с., постоянная мощность — 455 л.с., крутящий момент — 1330 Нм.

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Пикап сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны (8000 фунтов), а также предоставит в распоряжение владельца электрическую розетку на 15 кВт для питания инструментов, бытовых приборов, освещения.

Nikola Badger
Nikola Badger
Фото: CNET

Официальный анонс модели Nikola Badger состоится в сентябре 2020 года в рамках мероприятия Nikola World 2020, тогда же стартует ограниченный предзаказ.

Напомним, что ранее Rolls-Royce собрала самый быстрый электросамолет на планете. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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Источник: ITC
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