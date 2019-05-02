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Никому не нужен: смартфон с зарядом на 50 дней провалился в продажах

Уникальный смартфон Energizer с батареей на 18000 мАч никогда не попадет на полки магазинов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Energizer Power Max P18K Pop навсегда останется прототипом-диковинкой
Energizer Power Max P18K Pop навсегда останется прототипом-диковинкой
Фото: Techadvisor

В феврале компания Avenir Telecom, которая обладает правами на бренд Energizer, представила на выставке MWC 2019 уникальный смартфон Power Max P18K Pop, особенностью которого стала батарея, способная держать заряд 50 дней. Однако в мае выяснилось, что, несмотря на впечатляющие показатели автономной работы, мобильное устройство оказалось никому не нужным.

Energizer Power Max P18K Pop получился очень "раздутым" из-за батарейки
Energizer Power Max P18K Pop получился очень "раздутым" из-за батарейки
Фото: GSMarena

После впечатляющего анонса компания не стала спешить с массовым производством смартфона, решив проверить спрос на краудфандинговой платформе Indiegogo. Изначально Avenir Telecom рассчитывала собрать 1,2 миллиона долларов. Первые 200 человек, которые бы профинансировали проект, могли бы приобрести Power Max P18K Pop за 550 долларов, а для остальных смартфон бы стоил 700 долларов.

Однако сбор средств на необычный мобильный гаджет оказался полностью провальным – новинку предзаказали всего 11 человек, которые проспонсировали проект на общую сумму 15 тысяч долларов, что составляло 1% от необходимой суммы.

Power Max P18K Pop способен проработать 50 дней без подзарядки
Power Max P18K Pop способен проработать 50 дней без подзарядки
Фото: The Verge

Напомним, что выдающиеся автономные возможности Energizer Power Max P18K Pop обеспечивались батареей емкостью 18000 мАч. Ради такой батареи пришлось пожертвовать габаритами, поэтому смартфон был похож на раздутый павербанк, и его даже сравнивали с кирпичом. Помимо этого, устройство было оснащено 6,2-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища, а также тройной основной камерой и двойной фронтальной, которая вмонтирована в выезжающий перископ.

Фронтальная фотокамера Power Max P18K Pop была вмонтирована в перископ
Фронтальная фотокамера Power Max P18K Pop была вмонтирована в перископ
Фото: Phone Arena

Скорее всего уникальный смартфон так и останется прототипом-диковинкой, которая никогда не попадет на полки магазинов.

Смотрите также в сюжете о том, как солнечные батареи помогают украинцам экономить электроэнергию:

Напомним, что ранее Nubia создала сверхбыстрый смартфон с вентилятором для геймеров, под названием Red Magic 3. В то же время эксперты предрекают появление смартфонов со 100-мегапиксельными фотокамерами в этом году.

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Источник: TechSpot
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