Nintendo Switch Pro появится в этом году: прогнозы аналитиков

Nintendo готовит новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X

Nintendo Switch Pro будет стоить 399 долларов Фото: Unsplash

Nintendo Switch принес ошеломительный успех японской компании с момента ее запуска в 2017 году. Но, чтобы не потерять лидерство в момент выхода PlayStation 5 и Xbox Series X в праздничный сезон 2020 года, Nintendo будет вынуждена выпустить более мощную версию – Switch Pro.

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В обзоре прогнозов аналитиков на 2020 год издание Gameindustry.biz провело интервью с доктором Серкан Тото из Kantan Games. Он утверждает: "Я не сомневаюсь, что Nintendo запустит Switch Pro в 2020 году. Стоить он будет 399 долларов". Ранее Серкан Тото предсказал появление Nintendo Switch Lite в 2019 году и оказался прав.

По мнению аналитика, улучшенная гибридная портативная приставка появится в продаже в конце 2020 года и будет обладать поддержкой разрешением 4K, а значит более производительным железом на борту, поскольку сейчас уже ощущается нехватка мощности. Также консоль получит поддержку картриджей большего объема, а чтение информации с них будет более быстрым.

Аналитик добавляет, что отношения между Microsoft и Nintendo будут продолжаться, и все больше игр с Windows будут портироваться на консоли яопонского производителя. Он также считает, что Nintendo выпустит еще одну масштабную хитовую игру на мобильной платформе, созданную другой франшизой компании, например Zelda. Раньше, напомним, Nintendo перенесла на Android и iOS две игры: Mario Cart и Super Mario Run.

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно было продано редчайшее "сокровище" Nintendo Play Station, которую оценили в космическую сумму.

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