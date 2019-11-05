Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

Двигатель внутреннего сгорания в электромобиле Infiniti будет использоваться для зарядки батареи

Гибридная силовая установка позволит электромобилю Infiniti проехать 800 км Фото: CNET

Автопроизводители ежегодно представляют новые модели экологически чистых электромобилей. В рамках масштабного процесса электрификации Nissan Motor разрабатывает свою серию электромобилей Infiniti, но не совсем чистых – некоторые из которых будут работать на бензине, как бы странно это не звучало.

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На первый взгляд идея использование бензинового двигателя в электромобиле может показаться совершенно бессмысленной, но стратегия Infiniti с инженерной точки зрения является разумной и оправданной, сообщает Bloomberg.

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"Две силовые установки Infiniti построены на одной совершенно новой платформы. Одна из них будет работать исключительно на электротяге, а другая является бензиновым двигателем, выполняющий роль генератора", – объясняет генеральный менеджер по стратегии и планированию продуктов Infiniti Эрик Риго.

Infiniti QX Inspiration Фото: CNET

Идея довольно проста. Владельцы новых электромобилей от Infiniti смогут заправляться на обычных автозаправочных станциях, чтобы небольшой бензиновый двигатель под капотом во время движения постоянно подзаряжал батарею, которая в свою очередь приводит в движение два электродвигателя.

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Гибридная силовая установка будет внедрена в кроссовере на базе QX Inspiration и седане QS Inspiration. Бензиновый двигатель, используемый в этих электромобилях, будет обладать тремя цилиндрами с турбонаддувом и рабочим объемом 1,5 литра. Мотор не будет связан с трансмиссией напрямую, а выполнять исключительно роль генератора для батареи. Infiniti утверждает, что при полностью заряженной батареи и полным баком бензина электромобиль, работающий на этой гибридной установке, сможет преодолеть расстояние до 800 километров.

1,5-литровый двигатель Infiniti с переменной компрессией, используемый в электромобилях Фото: CNET

Как и во многих электрических транспортных средствах, электрокар Infiniti будет очень быстрым. Предполагается, что при наличии двух двигателей, по одному на каждую ось, обеспечивающие полный привод, силовая установка способна развивать мощность до 429 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разогнать автомобиль от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Бензиновая установка поможет Infiniti сочетать в себе преимущества транспортного средства с традиционным ДВС, вроде быстрой дозаправки и дальности поездки, с достоинствами электромобиля, такими как мгновенный крутящий момент, бесшумная работа и сниженные до минимума выбросы CO 2 . Подобное решение поможет преодолеть разрыв между традиционными транспортными средствами и электромобилями, но несколько "грязным" экологическим подходом.

Infiniti QS Inspiration Фото: CNET

Официальная дата запуска ни одного из этих автомобилей не была объявлена, но ожидается, что они появятся на рынке через несколько месяцев.

Напомним, что ранее Илон Маск анонсировал обновление для Tesla Model S, которое прибавит мощности мотору. Также недавно BMW объявила, что электрический Mini Cooper EV поступит в продажу по предельно низкой цене.

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