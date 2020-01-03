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Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

Финский производитель HMD Global принял решение снизить цену на популярную модель Nokia 4.2

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Nokia 4.2 подешевел примерно на 35%
Nokia 4.2 подешевел примерно на 35%
Фото: GSMarena

Смартфон Nokia 4.2, представленный в преддверии выставки Mobile World Congress 2019 в феврале, был одним из самых дешевых смартфонов в мире. Этот мобильник стал бестселлером в Индии, где он поступил по цене в 154 доллара, а в средине года цена на него снизилась до 133 доллара. В 2020 году компания HMD Global официально обрушила ценник на этот смартфон.

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Финский производитель принял решение снизить цену на популярную модель Nokia 4.2 до 97 долларов. Получается, что всего за несколько месяцев на рынке смартфон подешевел примерно на 35%.

Nokia 4.2
Nokia 4.2
Фото: 3dnews

В Украине смартфон поступил по цене 5055 гривен, что выше индийского ценника. К концу года смартфон упал в цене до 3500 гривен. Учитывая официальное снижение стоимости от HMD Global, смартфон может подешеветь и в нашей стране.

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Nokia 4.2 является одним из самых компактных смартфонов на рынке с диагональю экрана в 5,71 дюйма (1520 х 720 пикселей). Работает устройство на процессоре Snapdragon 439, обладает 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. В качестве операционной системы выступает Android 9 Pie. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 2 Мп, фронтальная камера является 8-мегапиксельной.

Напомним, что ранее мы сообщали о планах Nokia на 2020 год. А в средине 2019 года HMD Global попала в скандал – смартфоны Nokia обвинили в шпионаже в пользу Китая.

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Источник: GSMarena
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