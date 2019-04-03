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Nokia выпустила первый смартфон с дырой в дисплее

Для рынка Китая компания назвала смартфон Nokia X71, а для Европы – Nokia 6.2

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Nokia 6.2 начнет продаваться 10 апреля по цене 388 долларов
Nokia 6.2 начнет продаваться 10 апреля по цене 388 долларов
Фото: Akket

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила новый смартфон, отличающийся от остальных моделей своей линейки. Nokia X71 – такое название получил мобильный аппарат для китайского рынка, который является первым устройством компании с дырой в экране, где размещена селфи-камера, наподобие Samsung Galaxy S10 или Huawei Nova 4. Продажи смартфона начнутся 10 апреля на территории Поднебесной, а к осени устройство доберется до Европы, где ее будут продавать под названием Nokia 6.2. 

В Nokia 6.2 интегрирован процессор Snapdragon 660
В Nokia 6.2 интегрирован процессор Snapdragon 660
Фото: Akket

Фронтальная фотокамера в дисплее получила 16-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.4 и углом обзора в 95 градусов. На тыльной панели производитель расположил модуль основной камеры — он тройной и создавался в партнерстве с ZEISS, с разрешениями 48, 8 и 5 МП.

Nokia 6.2 получит тройной фотосенсор, созданный в партнерстве с ZEISS
Nokia 6.2 получит тройной фотосенсор, созданный в партнерстве с ZEISS
Фото: Android Central

В Nokia 6.2 (Nokia X71) установлен 6,3-дюймовый экран PureView с разрешением 2316×1080 пикселей и соотношением сторон 19,3:9. Внутри интегрирован процессор Snapdragon 660, как у Xiaomi Redmi Note 7, 6 ГБ оперативной памяти и флэш-хранилище на 128 ГБ. Аккумулятор на 3500 мАч обеспечит до 14 часов непрерывного использования устройства и поддерживает быструю зарядку мощностью в 18 Вт. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев, сбоку — слот для двух SIM, снизу — порт USB-C, 3.5-мм разъем для наушников и единственный мультимедийный динамик.

Nokia 6.2 с вырезом в дисплее под 16 МП селфи-камеру
Nokia 6.2 с вырезом в дисплее под 16 МП селфи-камеру
Фото: GSMarena

Аппарат работает под управлением "голого" Android 9.0 Pie.В Китае новинка начнет продаваться 10 апреля по цене 388 долларов.

Смотрите также в сюжете о том, как Настя Каменских опозорилась с пикантными фотографиями:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг смартфонов 2019 года с лучшей камерой. Также эксперты назвали лучшие смартфоны для селфи.

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