Nokia выпустила в Украине дешевые мобильники с зарядом на месяц

В Украине появились новые классические телефоны Nokia 125 и Nokia 150, способные держать заряд почти месяц в режиме ожидания

Компания HMD Global, которая владеет финским легендарным брендом Nokia, объявила о выпуске дешевых кнопочных телефонов, которые способны держать заряд на протяжении нескольких недель. В новом модельном ряде представлены всего два кнопочных аппарата: Nokia 125 и улучшенный Nokia 150.

Несмотря на популярность смартфонов, классические кнопочные телефоны все еще востребованы, как надежные "звонилки", способные работать неделями без подзарядки. Телефоны оснащены крупными кнопками, с помощью которых удобно набирать сообщения.

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В модели Nokia 125 интегрирована память на хранение 2000 контактов и 500 SMS. В ней даже встроена классическая игра "Змейка". Телефон Nokia 150 можно использовать как MP3-плеер – устройство поддерживает карты памяти емкостью до 32 ГБ. Есть даже VGA-камера со вспышкой и поддержка Bluetooth для подключения гарнитур и обменом информацией с другими телефонами.

Nokia 125 Фото: Nokia

Ну и самое главное, производитель особое внимание уделил автономности. В телефоне Nokia 125 встроен аккумулятор на 1020 мАч, которого хватит на 19,4 часа телефонных разговоров или 23,4 дня в режиме ожидания. Учитывая то, что ему не нужно постоянно обновлять приложения, в фоновом режиме телефон почти не расходует заряд.

Nokia 150 Фото: Nokia

Цена Nokia 125 стартует с 999 гривен, а старшей модели – с 1190 гривен.

Напомним, что ранее Nokia собиралась возродить еще один легендарный мобильный телефон. В то же время Nokia готовит сверхдешевый кнопочный телефон на Android.

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