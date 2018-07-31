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Ноутбук Xiaomi "разорвет" самый мощный MacBook Pro

Китайская компания готовится анонсировать ноутбук для игр Xiaomi Gaming Notebook

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:52
Xiaomi Gaming Laptop
Xiaomi Gaming Laptop

Китайский производитель Xiaomi объявил, что 3 августа анонсирует новый игровой ноутбук Gaming Notebook. Постер с анонсом нового лэптопа уже появился на Weibo.

Xiaomi выразили надежду, что игровой монстр "разорвет" на части своего конкурента от Apple – MacBook Pro.

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Xiaomi Mi Gaming Laptop

По словам издания Gizchina, Xiaomi Gaming Notebook будет оснащен процессором Intel Core 8-го поколения, а производительность процессора будет значительно повышена. Ожидается, что ноутбук будет оснащен видеокартами GTX 1060 и GTX 1050 Ti, которых нет у Apple MacBook Pro.

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Постер к анонсу Xiaomi Gaming Laptop

Предстоящий Xiaomi Gaming Notebook получит 15,6-дюймовый ультратонкий безрамочный экран с широкой цветовой гаммой 72% NTSC и углом обзора 178 градусов, 16 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель объемом 256 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ, динамики 2x3 Вт с поддержкой Dolby Panorama Sound и мощную систему охлаждения.

Напомним, что мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости

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Источник: Gizchina
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