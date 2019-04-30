Новая мода: телевизоры научились менять ориентацию

По мнению Samsung, миллениалы больше предпочитают вертикальные видео

Samsung видит в вертикальных телевизорах Sero технологию будущего Фото: The Verge

Компания Samsung представила революционный 43-дюймовый телевизор Sero, разработанный с учетом предпочтений поколения "миллениалов". Особенностью новинки является его смена ориентации с горизонтальной на вертикальную.

Идея смены ориентации в том, что в Интернете последнее время загружают очень много видео, снятых вертикально. Samsung Sero разработан для того, чтобы побудить молодых людей проецировать изображение своих смартфонов на телевизор и смотреть на нем отснятые видеоролики в вертикальном положении.

Samsung Sero в вертикальном положении Фото: The Verge

Samsung Sero обладает 4,1-канальным динамиком мощностью 60 Вт, встроенной подставкой и минималистским дизайном задней части. Производитель надеется, что этот телевизор будет функционировать как музыкальный центр для потоковой передачи музыки, а также эстетически приукрашать помещение.

Смена ориентации раскрывает более широкую область применения телевизора – он может также служить огромной цифровой фоторамкой или музыкальным визуализатором, а также голосовым помощником Samsung Bixby.

Samsung Sero в горизонтальном положении Фото: The Verge

Новинка поступит в продажу в средине мая по цене в 1600 долларов только для внутреннего рынка Южной Кореи.

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