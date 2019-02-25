Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Фотокамера Nokia 9 PureView способна снимать фото с разрешением до 60 МП

Nokia 9 PureView способна делать фотоснимки с разрешением 60 МП Фото: The Verge

Компания HMD Global на выставке MWC 2019 в Барселоне представила миру свой новый флагман 2019 года – Nokia 9 PureView. Особенность новинки в том, что представленный смартфон обладает пятью фотосенсорами. Напомним, что до этого рекорд удерживал аппарат Samsung Galaxy A9 с четырьмя фотокамерами на тыльной стороне.

Пентакамера получила оптику ZEISS Фото: The Verge

Пентакамера получила оптику ZEISS, которая состоит из монохромных и стандартных датчиков, обладающих апертурой f/1.8 и одинаковым углом обзора (без отдельной широкоугольной оптики). Все фотомодули работают синхронно и обладают в 10 более сильной светочувствительностью, нежели обычные мобильные фотокамеры. Все снимки создаются в специальном режиме HDR, динамический диапазон в котором составляет 12.4 ступеней экспозиции.

динамический диапазон в котором составляет 12.4 ступеней экспозиции Фото: The Verge

Дополнительная встроенная технология искусственного интеллекта умеет распознавать до 1200 уровней глубины резкости фотографии и позволяют менять точку фокусировки в любой момент. Фотокамера способна снимать фото с разрешением до 60 МП и выдержкой до 10 секунд, а результат сохраняется в профессиональном формате RAW для последующей обработки.

Экран смартфона обладает диагональю 5,99 дюйма с POLED матрицей и разрешением 2880×1440 пикселей Фото: The Verge

А вот аппаратной точки зрения Nokia 9 PureView не так впечатляет, так как обладает "устаревшей" начинкой из прошлого года. Видимо производитель делает упор на качественную оптику, в ущерб мощности. Внутри используется прошлогодний топовый процессор Snapdragon 845, 6/128 ГБ памяти и особый экран POLED диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2880×1440 пикселей. Питает начинку аккумулятор емкостью 3320 мАч. Работает камерафон на ОС Android 9.0 Pie.

Пример фотографии при помощи пентакамеры Nokia 9 PureView Фото: The Verge

Мировые продажи устройства стартуют в марте этого года. В США он появится по цене в 699 долларов.

Что кроется за идеальными фотографиями знаменитостей:

Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А китайский производитель Meizu хитро спрятал селфи-камеру в новом смартфоне.

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