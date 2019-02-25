Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Фотокамера Nokia 9 PureView способна снимать фото с разрешением до 60 МП

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Nokia 9 PureView способна делать фотоснимки с разрешением 60 МП
Nokia 9 PureView способна делать фотоснимки с разрешением 60 МП
Фото: The Verge

Компания HMD Global на выставке MWC 2019 в Барселоне представила миру свой новый флагман 2019 года – Nokia 9 PureView. Особенность новинки в том, что представленный смартфон обладает пятью фотосенсорами. Напомним, что до этого рекорд удерживал аппарат Samsung Galaxy A9 с четырьмя фотокамерами на тыльной стороне.

Пентакамера получила оптику ZEISS
Пентакамера получила оптику ZEISS
Фото: The Verge

Пентакамера получила оптику ZEISS, которая состоит из монохромных и стандартных датчиков, обладающих апертурой f/1.8 и одинаковым углом обзора (без отдельной широкоугольной оптики). Все фотомодули работают синхронно и обладают в 10 более сильной светочувствительностью, нежели обычные мобильные фотокамеры. Все снимки создаются в специальном режиме HDR, динамический диапазон в котором составляет 12.4 ступеней экспозиции.  

динамический диапазон в котором составляет 12.4 ступеней экспозиции
динамический диапазон в котором составляет 12.4 ступеней экспозиции
Фото: The Verge

Дополнительная встроенная технология искусственного интеллекта умеет распознавать до 1200 уровней глубины резкости фотографии и позволяют менять точку фокусировки в любой момент. Фотокамера способна снимать фото с разрешением до 60 МП и выдержкой до 10 секунд, а результат сохраняется в профессиональном формате RAW для последующей обработки.  

Экран смартфона обладает диагональю 5,99 дюйма с POLED матрицей и разрешением 2880×1440 пикселей
Экран смартфона обладает диагональю 5,99 дюйма с POLED матрицей и разрешением 2880×1440 пикселей
Фото: The Verge

А вот аппаратной точки зрения Nokia 9 PureView не так впечатляет, так как обладает "устаревшей" начинкой из прошлого года. Видимо производитель делает упор на качественную оптику, в ущерб мощности. Внутри используется прошлогодний топовый процессор Snapdragon 845, 6/128 ГБ памяти и особый экран POLED диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2880×1440 пикселей. Питает начинку аккумулятор емкостью 3320 мАч. Работает камерафон на ОС Android 9.0 Pie.

Пример фотографии при помощи пентакамеры Nokia 9 PureView
Пример фотографии при помощи пентакамеры Nokia 9 PureView
Фото: The Verge

Мировые продажи устройства стартуют в марте этого года. В США он появится по цене в 699 долларов.

Что кроется за идеальными фотографиями знаменитостей:

Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А китайский производитель Meizu хитро спрятал селфи-камеру в новом смартфоне. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире США поставили ультиматум всему миру из-за Huawei Концепт гибкого iPhone появился на фото Xiaomi готовится удивить мир прозрачным смартфоном
технологии смартфон фотокамера nokia оптика
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Очень вкусные беляши по ленивому рецепту
Очень вкусные беляши по ленивому рецепту
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Популярные статьи

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

23 февраляТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

23 февраляШоу-бизнес

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

23 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк искупалась в ванной, надев только латексные лосины: фото

23 февраляШоу-бизнес

"Знали все": Потап неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских

23 февраляШоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства

22 февраляСтиль

Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

22 февраляFun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 февраляTravel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

22 февраляШоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

22 февраляFun

"Все это для мамы": девушка продала невинность политику за 2,6 миллиона долларов

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

22 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Брат Ани Лорак о ее разводе:
Брат Ани Лорак о ее разводе: "Она берегла брак до последнего"
В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз
В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз
З брюнетки у блондинку: Настя Каменських змінила імідж
З брюнетки у блондинку: Настя Каменських змінила імідж
Як вмирали зірки: найвідоміші теорії змови
Як вмирали зірки: найвідоміші теорії змови
Звездные мамы Украины, которых больше всех критикуют
Звездные мамы Украины, которых больше всех критикуют