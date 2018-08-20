Новая прошивка Xiaomi разгневала владельцев смартфонов

Владельцы смартфонов, которые уже обновились до новой версии MIUI, оказались шокированы встроенными жесткими ограничениями.

MIUI 10 приподнесла владельцам Xiaomi неприятный сюрприз

Новая версия прошивки MIUI 10 постепенно становится доступной для смартфонов Xiaomi. Владельцы смартфонов, которые уже обновились до новой версии MIUI, оказались шокированы встроенными жесткими ограничениями.

Речь идет о функции anti-rollback, которая, по словам производителя, предназначена для того, чтобы защитить данные, хранящиеся на телефоне, от несанкционированного доступа третьими лицами, в том числе сотрудниками полиции. Новая функция уже доступна владельцам смартфонов Redmi 6 Pro, Mi 6X и Mi 8, а вскоре ее получат многие другие мобильные устройства бренда.

MIUI 10 от Xiaomi не позволяет сделать откат на старые прошивки

Заложенные в ней идеи изначально несут пользу для смартфонов Xiaomi. В случае кражи аппарата, злоумышленник не сможет взломать смартфон, используя откат на старые прошивки, в которых есть старые уязвимости, позволяющие обойти защиту.

Из-за этого ограничения владельцы смартфонов Xiaomi оказались разгневаны на производителя, потому как их заставляют использовать только самое новое и актуальное программное обеспечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обновление MIUI 10: какие Xiaomi получат прошивку

С одной стороны, это повышает безопасность и предотвращает возможность потенциального взлома, но с другой – это очень жесткие ограничения, при которой у обладателя мобильного устройства на базе Android пропадает возможность вернуться на старые, но стабильные версии MIUI.

Пользователи в шоке от таких ограничений. Но надеются, что Xiaomi смягчит работу anti-rollback, например, предоставив возможность включить или выключить данную защиту владельцам телефонов самостоятельно.

Напомним, что ранее Xiaomi обманывают ложными результатами скорости смартфонов, а у Meizu появится функция, аналогов которой нет у Xiaomi.