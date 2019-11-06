Новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом

Ford использовал в Mustang Lithium механическую 6-ступенчатую коробку передач

Ford Mustang Lithium получил 900-сильный электромотор Фото: TechCrunch

В 2019 году многие автопроизводители стараются выпускать свои модели электромобилей, которые еще обладают привлекательными решениями. В то время, как одни используют емкие батареи, сверхмощные двигатели или обеспечивают максимальный комфорт, Ford в своем Mustang с электромотором решил удивить покупателей "древним" механизмом трансмиссии.

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Во вторник на торговой выставке специального оборудования в автомобильной промышленности (SEMA), которая ежегодно проходит в американском Лас-Вегасе, Ford представил модель электрокара Mustang Lithium. Автомобиль представлен в единственном эксклюзивном экземпляре.

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У Ford заявляют, что этот электрифицированный Мустанг является нечто большим, чем просто прототип. Mustang Lithium представляет собой испытательный стенд для проработки архитектуры аккумуляторов, увеличению запаса хода и технологий управления температурным режимом, разрабатываемые в сотрудничестве с Webasto.

Mustang Lithium Фото: TechCrunch

Автомобиль оснащен электродвигателем Phi-Power мощностью 900 л.с. (670 кВт), крутящим моментом в 1355 нм и двумя силовыми инверторами, работающими от 800-вольтной аккумуляторной системы Webasto. Модель также получила измененные элементы кузова из углеволокна, особое оформление салона с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем, заниженную на подвеску, 20-дюймовые легкосплавные диски Forgeline, дифференциал Super 8.8 Torsen и другие улучшения Ford Performance.

Ford Mustang Lithium Фото: TechCrunch

При этом вместо привычной и удобной автоматической трансмиссии, которая в электромобилях обладает всего одной скоростью, Ford использовал механическую 6-ступенчатую коробку передач, и преподнес это как "инновацию". С инженерной точки зрения "механика" в электрокарах просто бессмысленна. Вероятно, Ford использовал механическую трансмиссию просто для поклонников, которые любят "чувствовать автомобиль".

Напомним, что ранее семья 54 года хранила первый Ford Mustang – теперь он стоит в 100 раз дороже. Также недавно BMW объявила, что электрический Mini Cooper EV поступит в продажу по предельно низкой цене.

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