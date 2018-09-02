Новейший процессор от Huawei "порвет" Samsung и iPhone
Huawei на международной выставке IFA 2018 представила миру топовый процессор нового поколения Kirin 980.
Китайский производитель смартфонов Huawei на международной выставке IFA 2018 представил миру топовый процессор нового поколения Kirin 980.
Компания с гордостью заявляет, что это первый в мире чип, разработанный по 7-нанометровому техпроцессу, при этом производительность Krirn 980 на 75% выше, чем у его предшественника.
В Huawei уверяют, что если сравнить Kirin 980 с главным конкурентами Qualcomm Snapdragon 845 и Apple А11, то флагманский процессор Huawei оказывается на 22% быстрее, нежели топовый чип Qualcomm, и в 3 раза быстрее самого производительного чипа Apple.
Более того, программное обеспечение GPU Turbo ускоряет производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%.
Вслед за анонсом процессора, Huawei объявили две модели смартфонов, которые получат самый мощный процессор в мире: это Mate 20 и Mate 20 Pro.
Напомним, что в сентябре Apple представит новые iPhone, которые будут работать на самом современном чипе A12. А тем временем смартфоны Samsung начали "умирать" после прошивки Android 8.0.