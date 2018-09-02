Новейший процессор от Huawei "порвет" Samsung и iPhone

Huawei на международной выставке IFA 2018 представила миру топовый процессор нового поколения Kirin 980.

Процессор от Huawei в 3 раза мощнее Apple A11. Фото: iXBT.com

Китайский производитель смартфонов Huawei на международной выставке IFA 2018 представил миру топовый процессор нового поколения Kirin 980.

Компания с гордостью заявляет, что это первый в мире чип, разработанный по 7-нанометровому техпроцессу, при этом производительность Krirn 980 на 75% выше, чем у его предшественника.

Анонс Kirin 980 Twitter / Huawei

В Huawei уверяют, что если сравнить Kirin 980 с главным конкурентами Qualcomm Snapdragon 845 и Apple А11, то флагманский процессор Huawei оказывается на 22% быстрее, нежели топовый чип Qualcomm, и в 3 раза быстрее самого производительного чипа Apple.

Более того, программное обеспечение GPU Turbo ускоряет производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Технические характеристики Kirin 980 Twitter / Huawei

Вслед за анонсом процессора, Huawei объявили две модели смартфонов, которые получат самый мощный процессор в мире: это Mate 20 и Mate 20 Pro.

Напомним, что в сентябре Apple представит новые iPhone, которые будут работать на самом современном чипе A12. А тем временем смартфоны Samsung начали "умирать" после прошивки Android 8.0.