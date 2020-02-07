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Новий погляд на чистоту

LG здійснила справжній прорив у сфері чистоти, перетворивши прання в надшвидкий енергоефективний процес, що потребує мінімум втручання

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Темп життя сучасної людини неможливо уявити без новітніх технологій. Інноваційні рішення, спрямовані на максимальну економію часу та зусиль, суттєво полегшують побут та дають змогу присвячувати більше часу улюбленим справам.

LG здійснила справжній прорив у сфері чистоти, перетворивши прання в надшвидкий енергоефективний процес, що потребує мінімум втручання.

Нова багатофункціональна пральна машина LG F2J6HG0W – приклад стильного дизайну та зручності використання. З-поміж переваг – місткий барабан, об’ємом 42 л у компактному корпусі завглибшки лише 450 мм, майстерне поєднання передових функцій прання та сушіння із сучасними технологіями Inverter Direct Drive, 6 Motion, SpaSteam та SmartThinQ зі SmartDiagnosis.

Фірмова розробка LG – мотор Inverter Direct Drive забезпечує мінімальний рівень шуму пральної машини під час прання та віджимання. Можна прати навіть вночі, оскільки гучність її роботи для блоку "кручення" – лише 39,8 дБ, що приблизно дорівнює спокійній розмові двох людей.

Пральна машина LG F2J6HG0W вражає надійністю, якої вдалося досягти завдяки технології мотору, перевіреній за понад 20 років досвіду. У конструкції мотора мінімізовано кількість деталей, які можуть вийти з ладу, тому виробник надає гарантію 10 років на роботу двигуна.

Інверторна технологія забезпечує підвищення класу енергоспоживання пральних машин до показника А+++ та мінімізує енерговитрати. Пральна машина LG F2J6HG0W може виконувати 14 програм прання як у холодній воді, так і за температури до 95°C.

Увесь модельний ряд пральних машин LG оснащено алгоритмом автоматичного зважування сухої білизни. Тривалість циклу прання може скорочуватися залежно від кількості білизни, а отже, зменшуються показники витрат води та електроенергії.

Прально-сушильні машини – розумне поєднання двох функцій в одному пристрої, що дає економію простору в оселі та часу, необхідного для повного висихання випраних речей.

У цій моделі використано технологію сушіння конденсаційного типу: конденсат автоматично спрямовується в систему каналізації. Отримати необхідний результат легко, завдяки наявності великого вибору програм сушіння ("Під праску", "В шафу", "Швидка сушка", "Делікатна сушка"). Для режиму сушіння бавовняних речей додатково можна регулювати час роботи програми: 30, 60, 90 або 120 хвилин.

Функція SpaSteam дає змогу прати речі в комбінації "пар+вода+мийні засоби".

Програма "Гіпоалергенне прання" забезпечує знищення до 99,9% бактерій та алергенів, до яких може бути чутливою шкіра. Програма "Одяг малюка", яка крім попередньої комбінації додатково здійснює три полоскання, останнє з яких – за температури 40°, мінімізує рівень накопичення залишків мийних засобів у дитячому одязі. Ще однією з переваг користування цією функцією стане те, що можна забути про необхідність прасування дитячих речей.

Пральна машина LG F2J6HG0W дбайливо "піклується" про тканини. Технологія 6 Motion надає можливість обрати комбінацію спеціально підібраних блоків обертання барабана пральної машини, аби максимально адаптуватися до різних видів тканин і підвищити якість прання.

Завдяки розумним технологіям SmartThinQ з’являється можливість дистанційного контролю роботи пральної машини. Для цього потрібно лише встановити з’єднання за допомогою NFC. Також, у разі виникнення проблем, можна скористатися функцією мобільної діагностики SmartDiagnosis, що допоможе заощадити час і гроші. Також, використовуючи смартфон із доступом до інтернету, можна завантажити до 44 нових програм прання.

Завдяки нагрівальному елементу зі сплаву нікелюміду, що є надзвичайно надійним та зносостійким, можна не хвилюватися за утворення накипу та подальшу заміну деталей.

Заощаджуйте час та отримуйте від прання лише задоволення з інноваційною пральною машиною LG F2J6HG0W.

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