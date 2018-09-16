Новые iPhone XS ударили по ценам Samsung и Xiaomi

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Redmi 6 подешевели почти вполовину

Смартфоны стремительно дешевеют. Фото: HiComm

Смартфоны южнокорейского бренда Samsung после выхода нового модельного ряда iPhone XS, в ряде магазинов подешевели топовые смартфоны. Так смартфоны Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Redmi 6 подешевели почти вполовину.

Если на момент старта продаж Samsung Galaxy S8 стоил около 22 тысяч гривен, то сейчас во многих интернет-магазинах цена флагмана 2017 года упала ниже 12 тысяч гривен. За такую сумму покупатель сейчас может получить доступный флагман с мощной аппаратной начинкой: 8-ядерный процессор Samsung Exynos 8895 (2,35 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти и 64 флэш-памяти, 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей и самое главное – очень качественная фотокамера. Причем устройство даже по меркам 2018 года все еще остается мощным и с актуальной версией Android.

Samsung Galaxy S8 Фото: MacDigger

Цена Samsung Galaxy S8 в Украине Фото: Hotline.ua

По сниженной цене мобильное устройство реализуют примерно десяток интернет-магазинов, причем у покупателя есть возможность выбора любой расцветки, коих очень много – голубая, фиолетовая, розовая, черная, золотистая, бордовая (красная) и серебристая.

Xiaomi Redmi 6 Фото: GadGetPark

Цена Xiaomi Redmi 6 в Украине Фото: Hotline.ua

Популярный смартфон среднеценового сегмента Xiaomi Redmi 6 тоже подешевел с 5100 гривен до 3300 гривен. За такие деньги покупателю достанется отличный смартфон среднего производительного уровня: 8-ядерный процессор (2,0 ГГц), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, Android 8.1 Oreo на борту и 5,5-дюймовый IPS экран формата 18:9. За модель с 4/64 ГБ придется доплатить еще 600 грн.

Напомним, что ранее Samsung выпустит 120 тысяч экземпляров гибкого смартфона, который превзойдет iPhone XS по цене. Также эксперты определили смартфон с лучшим экраном в мире, лидерские позиции которого занял флагман Samsung.