Новые наушники AirPods и AirPods Pro могут появиться уже в 2021 году: коротко о главных улучшениях

Предположительно, они получат новый дизайн и улучшенную аппаратную начинку

Уже в 2021 году Apple может выпустить новые модели полностью беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro. Предположительно, они получат новый дизайн и улучшенную аппаратную начинку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственных информаторов.

По информации издания, базовые AirPods нового поколения позаимствуют некоторые элементы дизайна у нынешней Pro-модели, например, более короткие "ножки" и сменные ушные вкладыши. Автономность тоже значительно улучшится. Кроме того, сократится задержка при передаче сигнала посредством Bluetooth. Официальная презентация ожидается в первой половине следующего года.

Bloomberg узнал характеристики новых наушников от Apple Фото: Unsplash

AirPods Pro 2 станут компактнее – Apple планирует полностью лишить наушники "черенка", придав им более круглую форму, которая будет лучше заполнять ушную раковину. Правда, разработчикам еще предстоит доработать конструкцию и обойти сложности, связанные с интеграцией необходимых компонентов в уменьшенный корпус.

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В свежем докладе Bloomberg упоминаются и нашумевшие накладные наушники AirPods Studio, слухи о которых циркулируют с начала года. Сообщается, что Apple изменила первоначальный дизайн – уменьшила внешние сенсорные площадки и сократила количество сменных элементов.

Напомним, начиная с iPhone 7 компания Apple полностью отказалась от 3,5-мм разъема для наушников, мотивируя тем, что через Lightning звук будет лучше.

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