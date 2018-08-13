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Новый Android 9.0 ломает смартфоны

Вместе с новыми функциями Android 9 сломал работу важнейшей функции аппарата

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:53
У смартфона отказал важный модуль. Фото: abril.com.br
У смартфона отказал важный модуль. Фото: abril.com.br

На прошлой неделе Google Pixel XL получил возможность обновиться на самую современную версию мобильной операционной системы Android 9.0 Pie. После обновления пользователи заметили, что вместе с новыми функциями Android 9 сломал работу важнейшей функции аппарата.

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Google Pixel XL
Android Central

Оказалось, что новый Android вывел из строя функцию быстрой зарядки, которая без проблем работала на Android 8.1. Об этом на форуме технической поддержки Google сообщили пострадавшие владельцы Google Pixel XL. Для доказательства пользователи пробовали различные типы зарядок, как оригинальные, так и китайские – ни одна не активировала быструю зарядку.

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Стоит также отметить, что в бета-версии Android 9.0 Pie функция быстрой зарядки также была отключена, но пользователи сетовали на то, что это баг в пробной версии и вероятно будет исправлен. В релизной версии ошибка с быстрой зарядкой так и не была исправлена.

Напомним, что ранее был создан самый дешевый смартфон стоимостью 10 долларовXiaomi выпустили убийцу iPad Mini, а миллион смартфонов Xiaomi Black Shark раскупили за секунды.

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Источник: AndroidInsider
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