Новый дизайн Steam стал доступен всем: что нового

Отслеживанию действий друзей в Библиотеке Steam уделено много внимания

Steam преобразился - что изменилось Фото: Steam

Новый дизайн библиотеки Steam был анонсирован еще летом, а в сентябре клиент сервиса перешел в стадию бета-теста. Сегодня, 1 ноября, Valve заявила, что редизайн Steam отныне доступен всем пользователям сервиса. Для получения нового дизайна необходимо перезапустить 1-2 раза клиент Steam, который после этого предстанет в новом обличии.

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Редизайну подвергся только раздел Библиотека, в котором собраны все приобретенные пользователями видеоигры. Она получила обновленный визуальный вид, предназначенный для облегчения поиска купленных игр, просмотра видеоигр ваших друзей, а также отслеживания новостей и обновлений в Библиотеке. Еще одно важное нововведение – наличие иконок напротив каждой видеоигры в списке.

Новый дизайн Steam в разделе Библиотека Фото: Steam

Отслеживанию действий друзей уделено много внимания. В Steam стало проще следить за тем, чем занимаются друзья и какие игры им интересны. Домашняя страница Библиотеки подскажет не только, что недавно запускали ваши друзья, но и воочию пронаблюдать, во что они играют прямо сейчас.

В Библиотеке разработчики отныне могут публиковать обновления в разделе "Что нового", а также в разделе сообщества и на странице магазина, используя новый инструмент, который Valve называет "Событиями".

В каждой игре Steam можно увидеть действия друзей Фото: Steam

С сегодняшним обновлением Valve также расширяет бета-версию Remote Play Together, запущенную ранее в этом месяце, чтобы игроки могли поиграть в локальные многопользовательские игры с друзьями через Интернет для всех пользователей Steam.

Напомним, что ранее распродажа в Steam под Хэллоуин 2019 обернулась крахом. А недавно Apple iPhone и iPad научились запускать игры с компьютера через Steam.

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