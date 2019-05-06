Новый iPhone XI показали на видео

Дизайнер показал каким будет новый смартфон Apple iPhone XI (iPhone 11)

Концепт нового Apple iPhone XI

Производители электроники стараются держать в секрете свои новинки до презентации чтобы удивить любителей гаджетов новыми разработками и дизайном. Но все чаще новинки утекают в сеть задолго до анонса. И пока что справиться с утечками не удается никому из производителей.

Не стала исключением и компания Apple и ее будущий флагман iPhone XI (iPhone 11). Сперва в китайской сети Weibo опубликовали фотографии макетов будущего iPhone XI, затем инсайдер OnLeaks поделился рендером прототипа.

Канал ConceptsiPhone представил концепт нового iPhone XI (iPhone 11) от дизайнера Gunho Lee, который был создан на основе всех имеющихся утечек.

Похоже, что новый Apple iPhone XI (iPhone 11) сохранит фирменную челку, в которой размещены камеры Face ID, динамик и фронтальная камера. Главным отличием в дизайне нового iPhone от предыдущих iPhone X будет тройная основная камера и ее необычное расположение в виде треугольника.

Ожидается, что iPhone XI получит 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19:9, как и предыдущие iPhone X. Дизайнер Gunho Lee ожидает, что новый флагман от Apple перейдет с порта Lightning на USB Type-C, как и iPad Pro. Презентация iPhone XI (iPhone 11) ожидается в сентябре 2019 года.

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