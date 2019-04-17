Новый сервис от Apple оказался провальным

Издатели разочарованы сервисом Apple News+ из-за большого количества "глюков"

Apple News+ рискует стать коллекцией PDF за 9,99 долларов в месяц Фото: TechSpot

На весенней презентации Apple представила новейший сервис Apple News+, который был продемонстрирован вместе с прочими новинками в области интерактивных развлечений. Запуск состоялся меньше месяца назад, но издатели уже нелестно высказываются о новинке от Apple. Ресурс Digiday, который пытался продвигать свой контент, подробно рассказал о проблемах в общении с Apple и работе с новостным сервисом.

Apple уверяла, что предоставит ресурсы для издателей по дизайну и с шаблонами статей для корректного отображения в Apple News+. В результате выяснилось, что обещание оказалось наполовину верным – это подтвердили пять неназванных источников, имеющие прямое отношение к издательствам.

"Apple воздерживается от предоставления макетов для статей и прочего контента. Доступные шаблоны оставляют желать лучшего", — утверждают источники.

Digiday сообщают, что некоторые издатели разочарованы в общении и процессе взаимодействия с Apple. Компания предоставила для всех адрес электронной почты, куда они смогут обратиться за помощью, но крупные представители издательского бизнеса получили приглашения на закрытый канал в Slack и получают больше обратной связи.

Apple News+ распространяется по подписке в 9,99 долларов Фото: TechSpot

"Небольшая группа избранных издателей была приглашена в частный канал Slack, где они могут напрямую связываться с Apple. Они стараются взаимодействовать с фаворитами. Это всегда хорошо для крупных игроков, но не для нас", — высказывают недовольство несколько источников.

В процессе создания контента для Apple News+ большинство издателей преобразовывают PDF в формат сервиса. Источники Digiday сообщают, что эта технология достаточно "глючная". После конвертации формата PDF издатели сами решают нужно ли форматировать полученный контент вручную или можно оставить без изменений.

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Все источники сошлись во мнении о том, что проблемы, присутствующие на этапе запуска сервиса, нужно срочно решать. В противном случае о долгосрочных отношениях не может быть и речи, если Apple не изменит свой подход. На данный момент не ясно, что предпримет компания для поддержки отношений с мелкими и средними издательствами. Если эти проблемы не будут решены, Apple News+ рискует стать коллекцией PDF за 9,99 долларов в месяц.

Напомним, что в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung. Также Apple столкнулась с рядом проблем со смартфонами iPhone XS – они "тормозят" и это невозможно исправить.

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