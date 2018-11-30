Новый смартфон Nokia 8.1 рассекретили раньше анонса

Смартфон выйдет с предустановленной версией ОС Android 9 Pie в рамках программы Android One

Цена новинки составит 400 долларов. Фото: TelecomTalk.info

Компания HMD Global собирается анонсировать новый смартфон Nokia 8.1, который ранее был известен под названиями Phoenix или Nokia X7. Но буквально за несколько дней до анонса фотографии смартфона были рассекречены и выложены на сайте издания Nokia Power User.

Рендеры Nokia 8.1 должны показать во время презентации Фото: NPU

Рендеры смартфона должны были быть представлены на мероприятии, посвященному анонсу Nokia 8.1. По внешнему виду можно сказать, что новинка внешне будет похожа на предыдущую модель, а изменения будут скрываться внутри аппарата.

Nokia 8.1 получит 6,18-дюймовый IPS-дисплей с характерным вырезом, как у iPhone, и разрешением 2246×1080 пикселей с поддержкой HDR. В качестве процессора выступает 8-ядерный чип от Snapdragon 710, который используют в смартфонах среднеценового сегмента.

Nokia 8.1 ранее была известна под названием Nokia X7 Фото: NPU

Nokia 8.1 также оснастят 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, батареей на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки и двойной основной камерой с оптикой Zeiss. Главный модуль будет на 12 мегапикселей с сенсором Sony IMX363, диафрагмой f/1.8, быстрой автофокусировкой Dual Pixel и оптической стабилизацией, а второстепенный — 13-мегапиксельный сенсор глубины.

Nokia 8.1 будет представлена в ближайшие дни Фото: NPU

Смартфон выйдет с предустановленной версией ОС Android 9 Pie в рамках программы Android One, а значит, что новинка получит "урезанный Андроид". Цена новинки составит 400 долларов.

Напомним, что ранее Nokia выпустила предельно дешевый телефон по цене всего в 20 долларов. Также Nokia представила ответ Xiaomi в виде мощного и недорого смартфона X6.