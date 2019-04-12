NVIDIA оживила старые видеокарты фантастической технологией
Видеокарты серии GeForce GTX получили технологию отображения трассировки лучей
NVIDIA выпустила новый видеодрайвер Game Ready, который добавил видеокартам прошлой серии GeForce GTX технологию отображения трассировки лучей в реальном времени. Поддержку этой фантастической красоты технологии получили видеокарты начиная от GeForce GTX 1060 6GB и выше. Ранее эта возможность была доступна исключительно на видеоускорителях серии RTX.
Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей:
- GeForce GTX 1660 Ti
- GeForce GTX 1660
- NVIDIA TITAN Xp (2017)
- NVIDIA TITAN X (2016)
- GeForce GTX 1080 Ti
- GeForce GTX 1080
- GeForce GTX 1070 Ti
- GeForce GTX 1070
- GeForce GTX 1060 6GB
- В том числе мобильные GPU для ноутбуков
Вместе с тем, владельцы этих графических карт должны понимать, что NVIDIA пришлось пойти некоторые на жертвы, чтобы внедрить поддержку этой технологии – из-за невысокой мощности визуализация будет работать на более низких разрешениях и с более низкими настройками
С выходом нового драйвера графические процессоры GeForce GTX 1060 6GB и выше теперь также смогут поддерживать трассировку на традиционных шейдерных ядрах, хотя и на более низких разрешениях, и с более низкими настройками. Поэтому данная поддержка мало пригодна для видеоигр, а скорее для получения общего представления о том, как трассировка влияет на визуальный облик игр.
Однако если игроки захотят оценить всю красоту трассировки лучей при разрешении 1080p, они будут вынуждены приобрести RTX видеокарту. Благодаря специальным RT-ядрам, графические процессоры линейки GeForce RTX в 2-3 раза повышают производительность в играх с эффектами трассировки лучей, позволяют реализовывать более сложные эффекты и в большем количестве, а также играть на более высоких разрешениях.
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Напомним, что ранее игра Майнкрафт получила фантастической красоты графику. В то же время производители видеокарт страдают от низкого спроса из-за мертвого майнинга.
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