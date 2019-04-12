NVIDIA оживила старые видеокарты фантастической технологией

Видеокарты серии GeForce GTX получили технологию отображения трассировки лучей

Трассировку лучей получили видеокарты начиная от GeForce GTX 1060 6GB и выше Фото: Pixabay

NVIDIA выпустила новый видеодрайвер Game Ready, который добавил видеокартам прошлой серии GeForce GTX технологию отображения трассировки лучей в реальном времени. Поддержку этой фантастической красоты технологии получили видеокарты начиная от GeForce GTX 1060 6GB и выше. Ранее эта возможность была доступна исключительно на видеоускорителях серии RTX.

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

NVIDIA TITAN Xp (2017)

NVIDIA TITAN X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6GB

В том числе мобильные GPU для ноутбуков

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Вместе с тем, владельцы этих графических карт должны понимать, что NVIDIA пришлось пойти некоторые на жертвы, чтобы внедрить поддержку этой технологии – из-за невысокой мощности визуализация будет работать на более низких разрешениях и с более низкими настройками

Видеокарты серии GTX с поддержкой DVR Фото: TechSpot

С выходом нового драйвера графические процессоры GeForce GTX 1060 6GB и выше теперь также смогут поддерживать трассировку на традиционных шейдерных ядрах, хотя и на более низких разрешениях, и с более низкими настройками. Поэтому данная поддержка мало пригодна для видеоигр, а скорее для получения общего представления о том, как трассировка влияет на визуальный облик игр.

Однако если игроки захотят оценить всю красоту трассировки лучей при разрешении 1080p, они будут вынуждены приобрести RTX видеокарту. Благодаря специальным RT-ядрам, графические процессоры линейки GeForce RTX в 2-3 раза повышают производительность в играх с эффектами трассировки лучей, позволяют реализовывать более сложные эффекты и в большем количестве, а также играть на более высоких разрешениях.

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Напомним, что ранее игра Майнкрафт получила фантастической красоты графику. В то же время производители видеокарт страдают от низкого спроса из-за мертвого майнинга.

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