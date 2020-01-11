Обесценился: iPhone X за год сильно рухнул в цене

Смартфон iPhone X продается больше 2,5 года, и за это время его цена упала почти вполовину

iPhone X был признан лучшим смартфоном в 2017 году Фото: Unsplash

Несмотря на появление iPhone 11 и популярные iPhone XS, смартфон iPhone X все еще остается желанным приобретением для тех, кто хочет приобщиться к топовым смартфонам Apple. На начало 2020 года iPhone X рухнул в цене почти вполовину с момента начала продаж в 2017 году, что сделало его одним из самых привлекательных по цене флагманов.

Читайте также: Apple возобновила производство iPhone X

Смотрите также в сюжете о новинках от Apple:

Apple iPhone X появился в продаже в Украине в ноябре 2017 года. В базовой комплектации версия на 64 ГБ стартовала по цене 38 тысяч гривен. К январю 2019 года смартфон неохотно дешевел и просел в цене до 27 тысяч гривен. Спустя еще год "десятый" айфон подешевел до средней цены 19,3 тысячи гривен, что составляет почти 50% от изначальной стоимости, или около 30% от прошлогодней.

Динамика цен на iPhone X Фото: Hotline.ua

Смартфон привлекателен тем, то это первая модель, которая избавилась от классической кнопки Home и обзавелась "модной" монобровью в угоду большому Super Retina OLED-дисплею на лицевой панели. Также в устройстве интегрирована новая система камер TrueDepth с технологией Face ID, очень мощный процессор A11 Bionic с нейронной системой и множество других инноваций. Водонепроницаемость была усилена и стала соответствовать стандарту IP68 — самому высокому классу защиты.

Читайте также: Apple отреагировала на серьезные проблемы iPhone X

Самое главное, внешне с лицевой стороны iPhone X почти не отличается от новых iPhone XS и iPhone 11, что делает его привлекательным и относительно "недорогим" приобретением для тех, кто желает приобщиться к моде.

Напомним, что ранее, по мнению аналитиков, Apple в 2020 году вернется к дизайну в стиле iPhone 4. Более того, два из них будут называться iPhone 9 вместо iPhone SE 2.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.