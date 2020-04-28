Обнаружен 100-процентный способ победы над коронавирусом

Ученые из Университета Прованса нашли точную температуру, при которой погибает коронавирус

Французские ученые из Университета Прованса обнаружили точную температуру, которая надежно ликвидирует коронавирус SARS-CoV-2. По результатам ранних исследований было установлено, что вирус можно остановить под воздействием температуры 60°C в течение часа. Но некоторые штаммы сохранили способность размножаться. Дополнительные исследования показали, что вирус можно полностью деактивировать только более высокими температурами.

Если нагревать SARS-CoV-2 до 92°C в течение 15 минут, вирус полностью погибает. Причем погибают любые его штаммы. Таким образом, летняя жара может только ослабить коронавирус, но риск заболевания останется. Соответствующее исследование опубликовано на bioRxiv.

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Ранее исследователи сообщали, что от коронавируса можно обезопасить одежду, если стирать ее в машинке при температуре 60°С или обрабатывать паром при такой же температуре. При этом для противодействия вирусу нужны поверхностно-активные вещества, которые содержатся в стиральных порошках.

Напомним, что ранее Билл Гейтс обещал потратить миллиарды на вакцину против коронавируса. В то же время "оружие" победы над коронавирусом разработали всего за 10 дней.

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