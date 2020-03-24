Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обнаружен неожиданный конец Млечного Пути

Наша галактика Млечный путь на деле оказалась гораздо больших размеров, чем считали ученые

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45

Астрономы смогли определить точные размеры нашей галактики Млечный Путь основываясь на расположении ближайших галактик. Новые расчеты астрофизика Элис Дизон из Даремского университета в Великобритании уточнили размер нашего Млечного Пути – он составляет 1,9 миллиона световых лет. Сообщает Science News.

Читайте также:
Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Для обнаружения края Млечного Пути, Дизон совместно со своей исследовательской группой смоделировали процесс формирования гигантских галактик, подобных нашей. В частности, ученые сталкивались со случаями, когда два объекта возникали рядом, как Млечный Путь и Андромеда. Их гравитационные поля воздействуют друг на друга и снижают скорость соседних малых галактик.

Чтобы представить этот размер в перспективе, представьте карту, на которой расстояние между Солнцем и Землей составляет всего один сантиметр. Если бы сердце Млечного Пути было в центре Земли, то край галактики был бы в четыре раза дальше, чем Луна на небосводе.

Смотрите также в сюжете о том, как незрячий мужчина стал доктором наук:

Используя существующие наблюдения, ученые обнаружили аналогичное падение скорости малых галактик вблизи Млечного пути. Ученые утверждают, что это произошло на расстоянии около 950 тысяч световых лет от центра Млечного пути, где был отмечен край галактики. Край оказался в 35 раз дальше от центра галактики, чем Солнце. Хотя темная материя составляет большую часть массы Млечного Пути, моделирование показывает, что звезды также должны существовать на этих отдаленных расстояниях.

Галактика Млечный Путь в инфракрасном диапазоне
Галактика Млечный Путь в инфракрасном диапазоне
Фото: Science News

Измерение также должны помочь астрономам выявить другие галактические свойства. Например, чем больше Млечный Путь, тем он более массивен и тем больше вокруг него должно вращаться галактик, утверждает Розмари Уайз, астроном из Университета Джона Хопкинса. На данный момент известно около 60 спутников Млечного Пути, но астрономы подозревают, что многие еще не открыты.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили неподдающуюся объяснению находку во Вселенной. Также ранее в галактике Млечный Путь зафиксировали гигантский взрыв.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Астрономы обнаружили первую экзопланету за пределами галактики Лунная станция Gateway будет искать угрозу радиации в космосе Где конец Вселенной: ученые дали ответ Обнаружена ближайшая к Земле экзопланета
наука космос вселенная галактика млечный путь астрономы
Источник: Science News
Реклама

Новости партнеров

Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких

Популярные статьи

Вчера, 18:30Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

Вчера, 17:06Интервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Вчера, 14:57Fun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Вчера, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Вчера, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Вчера, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Вчера, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

Новости партнеров

Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
5 кімнатних рослин, які нейтралізують токсини і чадний газ
5 кімнатних рослин, які нейтралізують токсини і чадний газ
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
Юна копія Кардашьян порадувала шанувальників відвертим образом
Юна копія Кардашьян порадувала шанувальників відвертим образом
Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Солистка KAZKA показала себя в купальнике
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім