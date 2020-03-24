Обнаружен неожиданный конец Млечного Пути

Наша галактика Млечный путь на деле оказалась гораздо больших размеров, чем считали ученые

Астрономы смогли определить точные размеры нашей галактики Млечный Путь основываясь на расположении ближайших галактик. Новые расчеты астрофизика Элис Дизон из Даремского университета в Великобритании уточнили размер нашего Млечного Пути – он составляет 1,9 миллиона световых лет. Сообщает Science News.

Для обнаружения края Млечного Пути, Дизон совместно со своей исследовательской группой смоделировали процесс формирования гигантских галактик, подобных нашей. В частности, ученые сталкивались со случаями, когда два объекта возникали рядом, как Млечный Путь и Андромеда. Их гравитационные поля воздействуют друг на друга и снижают скорость соседних малых галактик.

Чтобы представить этот размер в перспективе, представьте карту, на которой расстояние между Солнцем и Землей составляет всего один сантиметр. Если бы сердце Млечного Пути было в центре Земли, то край галактики был бы в четыре раза дальше, чем Луна на небосводе.

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Используя существующие наблюдения, ученые обнаружили аналогичное падение скорости малых галактик вблизи Млечного пути. Ученые утверждают, что это произошло на расстоянии около 950 тысяч световых лет от центра Млечного пути, где был отмечен край галактики. Край оказался в 35 раз дальше от центра галактики, чем Солнце. Хотя темная материя составляет большую часть массы Млечного Пути, моделирование показывает, что звезды также должны существовать на этих отдаленных расстояниях.

Галактика Млечный Путь в инфракрасном диапазоне Фото: Science News

Измерение также должны помочь астрономам выявить другие галактические свойства. Например, чем больше Млечный Путь, тем он более массивен и тем больше вокруг него должно вращаться галактик, утверждает Розмари Уайз, астроном из Университета Джона Хопкинса. На данный момент известно около 60 спутников Млечного Пути, но астрономы подозревают, что многие еще не открыты.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили неподдающуюся объяснению находку во Вселенной. Также ранее в галактике Млечный Путь зафиксировали гигантский взрыв.

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