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Обнаружен способ продлить жизнь Windows 7

Метод позволяет получать обновления пользователям на Windows 7 до 2023 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Windows 7 может "прожить" еще 3 года
Windows 7 может "прожить" еще 3 года
Фото: Unsplash

В средине 2020 году Windows 7 прекратит получать обновления, а после выборов президента в США Microsoft завершит поддержку операционной системы для рядовых пользователей. Но энтузиасты форума My Digital Life обнаружили способ, как можно продлить "жизнь" Windows 7.

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Несмотря на то, что прекращение поддержки Windows 7 закончится в конце 2020 года, корпоративным клиентам поддержка будет предоставляться вплоть до 2023 года в рамках сервиса Extended Security Updates (ESU). Дело в том, что многие компании не в состоянии перейти на Windows 10 из-за проблем с совместимостью программ или аппаратного оборудования.

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Microsoft решила подзаработать на тех, кто не желает расставаться с удобной, но устаревшей операционной системой, и решила распространять патчи на платной основе. Каждое обновление для Windows 7 в период с 2021 по 2023 годы будет стоит от 25 до 200 долларов в год за один компьютер. Услуга позволит компаниям продолжить использование компьютеров с устаревшей ОС, не опасаясь, что они будут уязвимы перед вирусами и хакерскими атаками.

Официально сервис ESU доступен только предприятиям малого и среднего бизнеса и предусмотрен соглашениями о корпоративном лицензировании. На рядовых пользователей домашних компьютеров сервис не предоставляется.

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В ноябре 2019 года компания Microsoft выпустила обновление KB4528069, позволяющее IT-специалистам выяснить, готовы ли компьютеры, использующиеся в их организации, к расширенной поддержке Windows 10. После установки этого обновления системе предоставляется лицензионный ключ ESU, который как раз обеспечивает дальнейшее получение патчей безопасности. Пользователи форума My Digital Life выяснили, что этот ключ можно добавить на любой компьютер, работающий с Windows 7, тем самым продлив его поддержку со стороны Microsoft.

Безусловно Microsoft может в любой момент ввести проверку валидности ключа, после чего нелегальное получение апдейтов будет прикрыто, но хакеры взламывают Windows десятилетиями, поэтому наверняка они найдут способ скачивать и инсталлировать патчи вопреки желанию разработчиков. Таким образом жизнь Windows 7 будет продлена до 2023 года, пусть даже обходным путем.

Напомним, что ранее Microsoft закрыла свой самый неудачный проект в истории. А на днях глава Microsoft забрал домой прототип игровой приставки будущего.

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Источник: iguides.ru
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