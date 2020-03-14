Обнаружена ближайшая к Земле экзопланета

Ближайшая экзопланета, обнаруженная до настоящего времени, расположенная в 4,2 световых года от нашей планеты

После получения современных инструментов по поиску экзопланет, вроде "охотников" COROT или Kepler, астрономы находят новые планеты почти ежедневно. Но какие из обнаруженных ближе всего к нашей Земле? Ответ на этот вопрос появился в 2016 году. Четыре года назад астрономы открыли экзопланету Проксима Центавра b, вращающуюся вокруг Проксимы Центавра – ближайшей звезды к нашему Солнцу.

Еще более захватывающим оказался тот факт, что она вращается в обитаемой зоне своей звезды (зоне Златовласки) на расстоянии в 0,5 а.е., где температура позволяет воде существовать в жидком виде, и, следовательно на ней возможно наличие жизни. Вторая планета (Проксима Центавра c) у Проксимы Центавра была обнаружена в 2020 году. Она в несколько раз больше Земли, но находится в холодном поясе на расстоянии в 1,5 а.е., где слишком низкие температуры для существования жизни.

Графическое представление поверхности Проксимы Центавра b Фото: Wikipedia

Система двойных звезд Проксимы Центавра находится на расстоянии "всего" 4,2 световых лет. Чтобы ее достичь со скоростью самой быстрой ракеты, построенной человеком, необходимо десятки тысяч лет. Однако такие расстояния в космическом масштабе ничтожны.

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Если бы существовала звезда была ближе, чем Проксима Центавра, ученые бы ее уже нашли. Без более близких звезд астрономы не ожидают найти более близкие планеты.

Тем не менее всегда существует вероятность того, что какая-нибудь планета-изгой окажется ближе, чем Проксима. Планеты-изгои — это те космические объекты, которые покинули свои родные звездные системы и теперь путешествуют по галактике в одиночку. Но пока таких не обнаружено. Поэтому надеяться на появление Нибиру и других мифических планет не стоит.

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Напомним, что ранее ученые оказались в замешательстве из-за возросшего объема кислорода на Марсе. Также на днях была обнаружена экзопланета с дождем из расплавленного железа.

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