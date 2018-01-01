Обнаружена черная дыра, способная поглощать по два Солнца в день

Открытие этой массивной черной дыры ставит под сомнение существующую науку

Черная дыра. Фото: pixabay

Астрономы из австралийского Национального университета обнаружили самую быстрорастущую черную дыру, когда-либо виденную во Вселенной. Ученые называют ее монстром с аппетитом. Дыра растет так быстро, что способна поглощать массу размером с солнце каждые два дня.

Впервые исследователи обнаружили эту сверхмассивную черную дыру, также известную как Квазар, когда данные телескопа под названием SkyMapper отметили ее как объект потенциального интереса. Затем они использовали данные со спутника Gaia Европейского космического агентства, чтобы определить, как далеко он находится.

Оказалось, что для того, чтобы свет из этой массивной черной дыры достиг Земли, потребовалось более 12 миллиардов лет. Это самый яркий Квазар, который можно увидеть в визуальном или ультрафиолетовом свете.

"Тепловое излучение от материи, падающей в черную дыру, которая является светом, который мы видим, в несколько тысяч раз ярче, чем наша собственная Галактика Млечного Пути", — написал Кристиан Вульф, ведущий исследователь команды астрономов университета, в электронном письме CNN.

Открытие этой массивной черной дыры ставит под сомнение существующую науку о черных дырах, которая гласит, что черные дыры имеют ограничение скорости, которое определяет, насколько быстро они растут, что пропорционально их массе.

Сейчас эта массивная черная дыра размером не менее 20 миллиардов солнц. Вернувшись во времени примерно через 1,2 миллиарда лет после большого взрыва, используя формулу ограничения скорости, Вульф утверждает, она, должно быть, изначально была размером в 5000 солнц. Средние черные дыры имею размер около 50 солнц. Таким образом, ученые озадачены тем, как эта массивная черная дыра смогла настолько разрастись.

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