Обнаружена "живая" экзопланета с облаками и дождями

На экзопланете K2-18b вполне могут быть осадки в виде обычной воды

Планета находится в зоне обитаемости и на ней может быть жидкая вода Фото: space.com

Команда из Института исследований экзопланет в Университете Монреаля опубликовала сенсационные результаты поиска обитаемых миров во Вселенной. Судя по последним данным, экзопланета K2-18b может быть вполне пригодна для жизни благодаря присутствию на ней воды. Более того, планета может быть даже обитаема, так как находится в так называемой "зоне Златовласки", что делает ее потенциально "живой" с комфортной температурой для поддержания воды в жидком состоянии, сообщает Space.com.

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K2-18b является наименее массивной экзопланетой, в атмосфере которой обнаружен водяной пар. На планете могут быть дождевые облака, хотя это лишь предположение – исследователи пока не смогли это подтвердить. Экзопланета не является газовым гигантом, но у нее очень густая атмосфера и невероятно высокое давление, даже выше, чем на Венере – человека без прочной защиты просто расплющит местной экстремальной средой.

Ведущий исследователь Бьорн Беннек и его коллеги продолжат свою работу в 2020-х годах, после запуска космического телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году. Этот новый телескоп будет гораздо мощнее, чем космический телескоп Хаббл, который команда использовала для анализа K2-18b. Более точная оптика космического телескопа Джеймса Уебба поможет подтвердить присутствие дождя на планете и позволит исследователям найти еще больше экзопланет, похожих на Землю.

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружены загадочные звезды, в которых горит гелий, а не водород. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

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