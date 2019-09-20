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Обнаруженный гигантский кластер поможет решить загадки Вселенной

Переменная звезда Бета Лиры входит в новообнаруженное звездное скопление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Открытое звездное скопление состоит из примерно 100 звезд
Открытое звездное скопление состоит из примерно 100 звезд
Фото: phys.org

Используя данные спутника ESA Gaia, астрономы из Гейдельбергского университета в Германии обнаружили новый кластер в галактике Млечный Путь. О своей находке заявил ведущий автор исследования ученый Ульрих Бастиан. Находка обозначена как Gaia 8, состоит из 100 звезд, скорее всего, включающих переменную Бета Лиры, сообщает Phys.org.

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Кластеры, или звездные скопления, образуются из одного гигантского молекулярного облака, представляют собой группы светил, гравитационно связанных друг с другом. На сегодняшний день более тысячи из них были обнаружены в Млечном Пути, и ученые исследуют галактику дальше, надеясь найти множество этих массивных скоплений. Расширение списка кластеров может иметь решающее значение для улучшения понимания формирования и эволюции галактик, в частности нашей.

Обнаруженный кластер Gaia 8
Обнаруженный кластер Gaia 8
Фото: phys.org

"Проверка данных, полученных при помощи Gaia Data Release 2, неожиданно выявила открытое звездное скопление из примерно 100 звезд, к которому, очевидно, принадлежит Бета Лиры ", – заявил Бастиан.

Бета Лиры в представлени художника
Бета Лиры в представлени художника
Фото: Global Science

Бета Лиры является достаточно интересной целью для наблюдений, поскольку она может помочь раскрыть некоторые астрофизические загадки Вселенной. Система является прототипом эволюционирующих полуразделенных двойных звезд с сильной взаимной гравитационной деформацией компонентов с массопереносом, значительной периодической эволюцией и иногда с аккреционным диском вокруг спутника.

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Результаты показывают, что новообнаруженный кластер принадлежит к большому старому комплексу звездообразования. Этот комплекс, скорее всего, включает в себя два уже известных звездных скопления ASCC 100 и Stephenson 1. Дальнейшие исследования кластера Gaia 8 также могут быть полезны для углубления знаний о подобных переменных звезд.

Напомним, что ранее в Солнечной системе ожидают извержения супервулкана. Также недавно межзвездный объект направился в сторону Солнца.

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наука звезды открытие галактика астрономия млечный путь
Источник: phys.org
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