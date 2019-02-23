Обнаружены неуловимые для науки пчелы-гиганты: фото
Гигантские пчелы считались вымершим видом более 40 лет
Гигантские пчелы Уоллеса (Megachile pluto) более 40 лет считались вымершими, однако были случайно обнаружены научной экспедицией на индонезийских островах Малуку. Неуловимые для науки насекомые были впервые в истории запечатлены живыми на фотографиях – раньше находили лишь мертвые засохшие останки.
Поиск "невидимых" насекомых занял у ученых пять дней. Биологи искали насекомых в брошенных термитниках, где потенциально могли гнездиться гигантские пчелы Уоллеса. В итоге одна из гигантских особей была обнаружена в одном из таких термитников.
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Эти насекомые оказались в 4 раза больше обычных медоносных пчел, а размах их крыльев составляет 6 сантиметров — это абсолютный рекорд для данного вида. Обитает эти насекомые в древесных насыпях термитов, укрепляя их древесной смолой, которую собирают своими гигантскими мандибулами. Дополнительная защите гнезд предохраняет гнездо от разрушения и также не позволяет термитам проникать в сформированный улей.
Впервые пчелу обнаружил и описал британский натуралист Альфред Рассел Уоллес в 1858 году, подарив ей свою фамилию. В 1981 году их заново "открыл" Адам Мессер. Он нашел шесть гнезд на островах Малуку, благодаря чему получил уникальную информацию о гнездовании и физиологии этих гигантских пчел. С тех пор новых наблюдений не было и пчелы Уоллеса считались вымершими для науки.
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