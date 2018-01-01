Обнаружены останки гигантского древнейшего пингвина

Найденный вид пингвинов гораздо превышает размер императорских

Пингвин просто огромен. Фото: pixabay

Группа ученых, представляющих Кентерберийский музей в Крайстчерче (Новая Зеландия) и Зенкенбергский музей естественной истории во Франкфурте (Германия), обнаружили окаменелые останки пингвина, по росту на 30 сантиметров превосходящего крупнейших из ныне живущих его сородичей. Возраст древнего животного оценивается в 61 миллион лет.

Останки пингвина The Science of Nature

Пингвин, обнаруженный на берегу реки Вайпара в новозеландском регионе Кентербери, относится к ранее неизвестному науке виду и является самым древним представителем своего семейства из найденных на сегодняшний день. На второе место он сместил пингвинов вида Crossvallia unienwillia, обитавших на Земле 56-59 миллионов лет назад. Новые данные позволяют предположить, что пингвиновые вполне могли появиться достаточно рано, чтобы "застать" на планете динозавров.

Новый вид оказался не только древнейшим, но и одним из наиболее крупных среди известных — его рост достигал 150 сантиметров. Из всех известных науке пингвинов его превосходили лишь Anthropornis nordenskjoeldi, рост которых мог составлять 165 сантиметров. Самые высокие из ныне существующих пингвинов — императорские — достигают лишь 120 сантиметров высоту, а прочие представители этого семейства еще намного ниже.

В целом древнее животное во многом напоминало современных пингвинов — оно, по всей вероятности, передвигалось на задних лапах и делало это в той же довольно "неуклюжей" манере, что и современные пингвиновые. В числе особенностей древнего вида можно назвать вес, превышающий 100 килограммов, а также необычно длинный клюв. Открытие, по словам ученых, позволяет предположить, что в древности видовое разнообразие пингвинов было значительно большим, чем принято считать на сегодняшний день. Также специалисты склонны предполагать, что предельной высоты пингвиновые достигли "на заре" существования этого семейства.

О том, как ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: