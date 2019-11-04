Обновление для Tesla Model S прибавит мощности мотору

Илон Маск анонсирован новую прошивку для Tesla Model S, чтобы победить Porsche Taycan Turbo S

Tesla Model S раскрывает скрытый потенциал электродвигателя простой прошивкой Фото: Популярная Механика

Очередное обновление встроенному программному обеспечению для Tesla Model S приведет к неожиданно приятному эффекту – увеличению мощности электродвигателя. После установки свежей прошивки владельцы электромобиля обнаружат, что силовая установка станет мощнее на 50 лошадиных сил.

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Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция – автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, до работы или дома, еще до того, как водитель задаст пункт назначения.

Как заявил Илон Маск, новая прошивка была создана для того, чтобы Tesla Model S раскрыла скрытый потенциал и смогла обогнать своего главного конкурента в лице Porsche Taycan. Напомним, что недавний тест на скорость от Top Gear показал, что Porsche Taycan Turbo S оказалась быстрее Tesla Model S P100D. Тогда немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.

Илон Маск на своей странице в Twitter прокомментировал заезды, устроенные журналистами Top Gear, и заявил, что они сделали не совсем честный поединок. В свою очередь основатель Tesla похвалил YouTube-канал DragTimes, которые провели свои заезды корректно. Также Илон Маск ждет очередного заезда, чтобы убедиться в превосходстве Tesla Model S P100D, который теперь мощнее на 50 л.с.

В ответ на заявление Илона Маска авторы Top Gear уточнили, что они провели пять заездов и во всех немного, но выигрывал Porsche. А показатели Tesla, измеренные в ходе стартов, отличались от паспортных значений на несколько десятых секунды.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y выпустят на полгода раньше срока. В то же время Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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