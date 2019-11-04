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Обновление для Tesla Model S прибавит мощности мотору

Илон Маск анонсирован новую прошивку для Tesla Model S, чтобы победить Porsche Taycan Turbo S

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Tesla Model S раскрывает скрытый потенциал электродвигателя простой прошивкой
Tesla Model S раскрывает скрытый потенциал электродвигателя простой прошивкой
Фото: Популярная Механика

Очередное обновление встроенному программному обеспечению для Tesla Model S приведет к неожиданно приятному эффекту – увеличению мощности электродвигателя. После установки свежей прошивки владельцы электромобиля обнаружат, что силовая установка станет мощнее на 50 лошадиных сил.

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Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция – автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, до работы или дома, еще до того, как водитель задаст пункт назначения.

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Как заявил Илон Маск, новая прошивка была создана для того, чтобы Tesla Model S раскрыла скрытый потенциал и смогла обогнать своего главного конкурента в лице Porsche Taycan. Напомним, что недавний тест на скорость от Top Gear показал, что Porsche Taycan Turbo S оказалась быстрее Tesla Model S P100D. Тогда немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды.

Илон Маск на своей странице в Twitter прокомментировал заезды, устроенные журналистами Top Gear, и заявил, что они сделали не совсем честный поединок. В свою очередь основатель Tesla похвалил YouTube-канал DragTimes, которые провели свои заезды корректно. Также Илон Маск ждет очередного заезда, чтобы убедиться в превосходстве Tesla Model S P100D, который теперь мощнее на 50 л.с.

В ответ на заявление Илона Маска авторы Top Gear уточнили, что они провели пять заездов и во всех немного, но выигрывал Porsche. А показатели Tesla, измеренные в ходе стартов, отличались от паспортных значений на несколько десятых секунды.

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y выпустят на полгода раньше срока. В то же время Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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Источник: Популярная Механика
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